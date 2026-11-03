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Трамп объяснил резкое падение цен на нефть - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Трамп объяснил резкое падение цен на нефть
Трамп объяснил резкое падение цен на нефть - 03.11.2026, ПРАЙМ
Трамп объяснил резкое падение цен на нефть
Президент США Дональд Трамп связал резкое снижение мировых цен на нефть с растущей уверенностью участников рынка в том, что возобновление полномасштабных боевых | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T00:25+0300
2026-11-03T00:25+0300
нефть
мировая экономика
иран
сша
тегеран
дональд трамп
джей ди вэнс
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ВАШИНГТОН, 3 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп связал резкое снижение мировых цен на нефть с растущей уверенностью участников рынка в том, что возобновление полномасштабных боевых действий против Ирана удастся избежать. По словам Трампа, стоимость сырья продемонстрировала рекордное падение благодаря стремлению Тегерана как можно скорее выйти на мирное урегулирование. "Цены на нефть падают камнем вниз — почти на 10 долларов за баррель, это рекорд, потому что люди чувствуют: войны с Ираном не будет. Иран хочет урегулирования как можно скорее. Это может случиться!" — написал глава Белого дома в соцсети Truth Social. В понедельник в интервью порталу Axios Трамп подчеркнул, что Вашингтон "не спешит" возобновлять боевые действия против Тегерана. Позднее, отвечая на вопросы журналистов президентского пула в Вашингтоне о возможности нанесения новых ударов по иранской территории после промежуточных выборов, он лаконично ответил: "Нет". В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс также отметил определенный прогресс на дипломатическом треке, указав, что Белый дом с оптимизмом оценивает шансы на заключение соглашения при условии отказа Ирана от восстановления ядерной программы. В понедельник мировые цены на нефть продемонстрировали резкий спад на 7,5–8%: стоимость марки Brent впервые с середины октября опускалась ниже 104 долларов за баррель (до 104,33 долларов), а фьючерсы на марку WTI дешевели до 96,29 долларов за баррель. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
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нефть, мировая экономика, иран, сша, тегеран, дональд трамп, джей ди вэнс
Нефть, Мировая экономика, ИРАН, США, Тегеран, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс
00:25 03.11.2026
 
Трамп объяснил резкое падение цен на нефть

Трамп связал резкое падение цен на нефть с уверенностью в отсутствии войны с Ираном

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ВАШИНГТОН, 3 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп связал резкое снижение мировых цен на нефть с растущей уверенностью участников рынка в том, что возобновление полномасштабных боевых действий против Ирана удастся избежать.
По словам Трампа, стоимость сырья продемонстрировала рекордное падение благодаря стремлению Тегерана как можно скорее выйти на мирное урегулирование.
"Цены на нефть падают камнем вниз — почти на 10 долларов за баррель, это рекорд, потому что люди чувствуют: войны с Ираном не будет. Иран хочет урегулирования как можно скорее. Это может случиться!" — написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.
В понедельник в интервью порталу Axios Трамп подчеркнул, что Вашингтон "не спешит" возобновлять боевые действия против Тегерана. Позднее, отвечая на вопросы журналистов президентского пула в Вашингтоне о возможности нанесения новых ударов по иранской территории после промежуточных выборов, он лаконично ответил: "Нет".
В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс также отметил определенный прогресс на дипломатическом треке, указав, что Белый дом с оптимизмом оценивает шансы на заключение соглашения при условии отказа Ирана от восстановления ядерной программы.
В понедельник мировые цены на нефть продемонстрировали резкий спад на 7,5–8%: стоимость марки Brent впервые с середины октября опускалась ниже 104 долларов за баррель (до 104,33 долларов), а фьючерсы на марку WTI дешевели до 96,29 долларов за баррель.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
 
НефтьМировая экономикаИРАНСШАТегеранДональд ТрампДжей Ди Вэнс
 
 
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