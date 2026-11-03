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Центробанк Армении повысил ставку рефинансирования

Центробанк Армении повысил ставку рефинансирования - 03.11.2026, ПРАЙМ

Центробанк Армении повысил ставку рефинансирования

Центральный банк Армении по итогам второго заседания подряд повысил ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта, с 6,75% до 7%, следует из сообщения... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T12:47+0300

2026-11-03T12:47+0300

2026-11-03T12:47+0300

финансы

банки

армения

центральные банки

центральный банк

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ЕРЕВАН, 3 ноя - ПРАЙМ. Центральный банк Армении по итогам второго заседания подряд повысил ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта, с 6,75% до 7%, следует из сообщения пресс-службы регулятора. "На заседании Совета Центрального банка, состоявшегося 3 ноября, было принято решение повысить ставку рефинансирования на 0,25 процентных пункта, установив ее на уровне 7%", - говорится в сообщении. Отмечается, что на ту же величину повышены также ставка ломбардного репо и ставка по привлеченным в ЦБ средствам других банков – до 8,5% и 5,5% соответственно. Показатель, находившийся в конце 2022 года на уровне 10,75%, с тех пор лишь понижался либо, по итогам отдельных заседаний ЦБ, оставался неизменным. В феврале прошлого года ставка рефинансирования была понижена до 6,75% с 7% и не менялась до середины декабря. Затем ЦБ снизил ставку еще на 0,25 процентного пункта - до 6,5%. На этом уровне ставка была сохранена до середины сентября. В середине сентября ЦБ повысил ставку до 6,75%.

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