https://1prime.ru/20261103/turpotok-874892429.html
Турпоток из России во Вьетнам вырос в два с половиной раза
Турпоток из России во Вьетнам вырос в два с половиной раза - 03.11.2026, ПРАЙМ
Турпоток из России во Вьетнам вырос в два с половиной раза
Туристический поток из России во Вьетнам за январь-октябрь вырос в два с половиной раза в годовом выражении и составил 1,25 миллиона человек, сообщила... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T12:56+0300
2026-11-03T12:56+0300
2026-11-03T12:56+0300
туризм
бизнес
россия
вьетнам
великобритания
франция
атор
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874892429.jpg?1793699813
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Туристический поток из России во Вьетнам за январь-октябрь вырос в два с половиной раза в годовом выражении и составил 1,25 миллиона человек, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"За десять месяцев 2026 года Вьетнам принял 1,25 миллиона россиян – в два с половиной раза больше, чем год назад. На Россию пришлось почти 32% всего прироста иностранных туристов в стране", - сказали в АТОР, ссылаясь на данные Национального управления по туризму Вьетнама.
По словам АТОР, за январь-октябрь российских туристов во Вьетнаме оказалось больше, чем путешественников из Великобритании, Франции и Германии. Такой рост во многом связан с расширением прямых авиарейсов из России.
Ожидается, что за весь год Вьетнам может принять 1,5 миллиона российских туристов.
вьетнам
великобритания
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, вьетнам, великобритания, франция, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ, АТОР
Турпоток из России во Вьетнам вырос в два с половиной раза
АТОР: турпоток из России во Вьетнам за 10 месяцев вырос в 2,5 раза
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Туристический поток из России во Вьетнам за январь-октябрь вырос в два с половиной раза в годовом выражении и составил 1,25 миллиона человек, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"За десять месяцев 2026 года Вьетнам принял 1,25 миллиона россиян – в два с половиной раза больше, чем год назад. На Россию пришлось почти 32% всего прироста иностранных туристов в стране", - сказали в АТОР, ссылаясь на данные Национального управления по туризму Вьетнама.
По словам АТОР, за январь-октябрь российских туристов во Вьетнаме оказалось больше, чем путешественников из Великобритании, Франции и Германии. Такой рост во многом связан с расширением прямых авиарейсов из России.
Ожидается, что за весь год Вьетнам может принять 1,5 миллиона российских туристов.