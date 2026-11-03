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Турпоток из России во Вьетнам вырос в два с половиной раза - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Турпоток из России во Вьетнам вырос в два с половиной раза
Турпоток из России во Вьетнам вырос в два с половиной раза - 03.11.2026, ПРАЙМ
Турпоток из России во Вьетнам вырос в два с половиной раза
Туристический поток из России во Вьетнам за январь-октябрь вырос в два с половиной раза в годовом выражении и составил 1,25 миллиона человек, сообщила... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T12:56+0300
2026-11-03T12:56+0300
туризм
бизнес
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вьетнам
великобритания
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Туристический поток из России во Вьетнам за январь-октябрь вырос в два с половиной раза в годовом выражении и составил 1,25 миллиона человек, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "За десять месяцев 2026 года Вьетнам принял 1,25 миллиона россиян – в два с половиной раза больше, чем год назад. На Россию пришлось почти 32% всего прироста иностранных туристов в стране", - сказали в АТОР, ссылаясь на данные Национального управления по туризму Вьетнама. По словам АТОР, за январь-октябрь российских туристов во Вьетнаме оказалось больше, чем путешественников из Великобритании, Франции и Германии. Такой рост во многом связан с расширением прямых авиарейсов из России. Ожидается, что за весь год Вьетнам может принять 1,5 миллиона российских туристов.
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туризм, бизнес, россия, вьетнам, великобритания, франция, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ, АТОР
12:56 03.11.2026
 
Турпоток из России во Вьетнам вырос в два с половиной раза

АТОР: турпоток из России во Вьетнам за 10 месяцев вырос в 2,5 раза

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Туристический поток из России во Вьетнам за январь-октябрь вырос в два с половиной раза в годовом выражении и составил 1,25 миллиона человек, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"За десять месяцев 2026 года Вьетнам принял 1,25 миллиона россиян – в два с половиной раза больше, чем год назад. На Россию пришлось почти 32% всего прироста иностранных туристов в стране", - сказали в АТОР, ссылаясь на данные Национального управления по туризму Вьетнама.
По словам АТОР, за январь-октябрь российских туристов во Вьетнаме оказалось больше, чем путешественников из Великобритании, Франции и Германии. Такой рост во многом связан с расширением прямых авиарейсов из России.
Ожидается, что за весь год Вьетнам может принять 1,5 миллиона российских туристов.
 
ТуризмБизнесРОССИЯВЬЕТНАМВЕЛИКОБРИТАНИЯФРАНЦИЯАТОР
 
 
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