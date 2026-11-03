https://1prime.ru/20261103/turpotok-874892429.html

Турпоток из России во Вьетнам вырос в два с половиной раза

Турпоток из России во Вьетнам вырос в два с половиной раза - 03.11.2026, ПРАЙМ

Турпоток из России во Вьетнам вырос в два с половиной раза

Туристический поток из России во Вьетнам за январь-октябрь вырос в два с половиной раза в годовом выражении и составил 1,25 миллиона человек, сообщила... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T12:56+0300

2026-11-03T12:56+0300

2026-11-03T12:56+0300

туризм

бизнес

россия

вьетнам

великобритания

франция

атор

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874892429.jpg?1793699813

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Туристический поток из России во Вьетнам за январь-октябрь вырос в два с половиной раза в годовом выражении и составил 1,25 миллиона человек, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "За десять месяцев 2026 года Вьетнам принял 1,25 миллиона россиян – в два с половиной раза больше, чем год назад. На Россию пришлось почти 32% всего прироста иностранных туристов в стране", - сказали в АТОР, ссылаясь на данные Национального управления по туризму Вьетнама. По словам АТОР, за январь-октябрь российских туристов во Вьетнаме оказалось больше, чем путешественников из Великобритании, Франции и Германии. Такой рост во многом связан с расширением прямых авиарейсов из России. Ожидается, что за весь год Вьетнам может принять 1,5 миллиона российских туристов.

вьетнам

великобритания

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, вьетнам, великобритания, франция, атор