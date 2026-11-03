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Министр Энао: Венесуэла открыта для иностранных инвестиций

Министр Энао: Венесуэла открыта для иностранных инвестиций - 03.11.2026, ПРАЙМ

Министр Энао: Венесуэла открыта для иностранных инвестиций

Венесуэла, подписавшая в этом году около 80 соглашений в сфере топливно-энергетического комплекса, открыта для привлечения новых иностранных инвестиций,... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T11:37+0300

2026-11-03T11:37+0300

2026-11-03T11:42+0300

нефть

венесуэла

сша

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АБУ-ДАБИ, 3 ноя - ПРАЙМ. Венесуэла, подписавшая в этом году около 80 соглашений в сфере топливно-энергетического комплекса, открыта для привлечения новых иностранных инвестиций, сообщила министр углеводородов страны Паула Энао. "Венесуэла открыта для привлечения международных инвестиций", - сказала она в ходе конференции ADIPEC, говоря о своей отрасли. "За последний год мы подписали около 80 коммерческих соглашений с международными компаниями", - уточнила Энао. Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти - более 300 миллиардов баррелей, однако ее добыча остается значительно ниже исторических максимумов. Для наращивания добычи необходимы инвестиции в разработку месторождений, нефтепроводы, электроснабжение и другую инфраструктуру. Власти США и Венесуэлы достигли договоренностей о расширении американского участия в нефтяной отрасли республики, включая привлечение инвестиций в восстановление добычи и модернизацию инфраструктуры. Также американские власти начали смягчать отдельные ограничения на операции с венесуэльской нефтью, создавая условия для возвращения американских энергетических компаний. Венесуэла ожидает почти 76 миллиардов долларов инвестиций в нефтегазовую отрасль в ближайшие пять лет в рамках недавно заключенных соглашений, в том числе с США, заявила в октябре уполномоченный президент страны Дельси Родригес.

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нефть, венесуэла, сша