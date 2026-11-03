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Выручка финансируемых РКФР компаний достигла 8,8% ВВП Киргизии

Выручка финансируемых РКФР компаний достигла 8,8% ВВП Киргизии - 03.11.2026, ПРАЙМ

Выручка финансируемых РКФР компаний достигла 8,8% ВВП Киргизии

Выручка финансируемых Российско-Киргизским фондом развития (РКФР) компаний достигла 8,8% от ВВП Киргизии, рассказал РИА Новости председатель правления фонда,... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T01:40+0300

2026-11-03T01:40+0300

2026-11-03T01:40+0300

финансы

россия

киргизия

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БИШКЕК, 3 ноя - ПРАЙМ. Выручка финансируемых Российско-Киргизским фондом развития (РКФР) компаний достигла 8,8% от ВВП Киргизии, рассказал РИА Новости председатель правления фонда, бывший исполняющий обязанности премьер-министра страны Артем Новиков. "Сегодня уже можно говорить о вполне измеримом эффекте. По итогам 2025 года совокупная выручка предприятий, получивших финансирование РКФР, достигла 172,9 миллиарда сомов (почти 2 миллиарда долларов, - ред.) — это эквивалентно 8,8% ВВП Кыргызстана. Причем за год она выросла почти на 27%", - сообщил Новиков. По его словам, эти предприятия перечислили в бюджет 9,8 миллиарда сомов налогов (112 миллионов долларов), а их экспорт достиг 342,7 миллиона долларов. "Еще один показательный результат — модернизация производств. За все время наши заемщики приобрели оборудование и механизмы более чем на 1,17 миллиарда долларов. Только по итогам 2025 года закупки основных средств были эквивалентны 27,8% всех инвестиций в основной капитал страны", - уточнил Новиков. Глава фонда подчеркнул, что при этом средства финансового института продолжают работать внутри экономики. Заемщики РКФР закупили у киргизских компаний сырья и материалов более чем на 1 миллиард долларов. То есть развитие одного предприятия создает заказы и доходы для других, отметил Новиков. Российско-Киргизский фонд развития был создан в 2014 году как финансовый инструмент, который должен был помочь адаптироваться экономике Киргизии к условиям Евразийского экономического союза. Первоначальный уставной капитал фонда в 500 миллионов долларов полностью был внесен российской стороной.

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финансы, россия, киргизия