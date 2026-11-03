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Курс юаня на Мосбирже снизился до 12,19 рубля
Курс юаня на Мосбирже снизился до 12,19 рубля - 03.11.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже снизился до 12,19 рубля
Курс юаня по итогам торгов вторника уменьшился до 12,19 рубля, следует из данных Московской биржи. | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T19:18+0300
2026-11-03T19:18+0300
2026-11-03T19:18+0300
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов вторника уменьшился до 12,19 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 4 копейки, закрыв торги на отметке 12,19 рубля.
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Курс юаня на Мосбирже снизился до 12,19 рубля
Курс юаня за день торгов на Мосбирже снизился на четыре копейки, до 12,19 рубля