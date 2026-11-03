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Saudi Aramco оценила затраты на строительство трубопровода "Восток - Запад"
Saudi Aramco оценила затраты на строительство трубопровода "Восток - Запад" - 03.11.2026, ПРАЙМ
Saudi Aramco оценила затраты на строительство трубопровода "Восток - Запад"
Инвестиции Saudi Aramco в строительство трубопровода "Восток - Запад" окупились за две недели, заявил генеральный директор нефтегазовой компании Амин Нассер в... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T16:33+0300
2026-11-03T16:33+0300
2026-11-03T16:33+0300
нефть
красное море
saudi aramco
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Инвестиции Saudi Aramco в строительство трубопровода "Восток - Запад" окупились за две недели, заявил генеральный директор нефтегазовой компании Амин Нассер в ходе конференции с аналитиками.
"Долгосрочный подход к инвестированию... наглядно демонстрирует пример трубопровода "Восток - Запад". В условиях нынешних перебоев в региональных торговых потоках все затраты на его строительство окупились примерно за 15 дней", - сказал он.
Кроме того, он отметил, что в настоящее время ведется работа над увеличением объемов транспортировки по действующим маршрутам и инфраструктуре, а также изучаются альтернативные пути. Так, компания занимается предварительным проектированием расширения трубопровода "Восток - Запад".
Ранее в октябре Нассер сообщал, что Saudi Aramco развивает новые направления для экспорта нефти и работает над увеличением пропускной способности нефтепровода "Восток - Запад" примерно вдвое, до 10 миллионов баррелей в сутки.
Saudi Aramco с начала ближневосточного конфликта использовала нефтепровод "Восток - Запад" для перенаправления поставок в порты Красного моря.
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нефть, красное море, saudi aramco
Нефть, Красное море, Saudi Aramco
Saudi Aramco оценила затраты на строительство трубопровода "Восток - Запад"
Гендиректор Нассер: инвестиции Saudi Aramco в "Восток - Запад" окупились за две недели
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Инвестиции Saudi Aramco в строительство трубопровода "Восток - Запад" окупились за две недели, заявил генеральный директор нефтегазовой компании Амин Нассер в ходе конференции с аналитиками.
"Долгосрочный подход к инвестированию... наглядно демонстрирует пример трубопровода "Восток - Запад". В условиях нынешних перебоев в региональных торговых потоках все затраты на его строительство окупились примерно за 15 дней", - сказал он.
Кроме того, он отметил, что в настоящее время ведется работа над увеличением объемов транспортировки по действующим маршрутам и инфраструктуре, а также изучаются альтернативные пути. Так, компания занимается предварительным проектированием расширения трубопровода "Восток - Запад".
Ранее в октябре Нассер сообщал, что Saudi Aramco развивает новые направления для экспорта нефти и работает над увеличением пропускной способности нефтепровода "Восток - Запад" примерно вдвое, до 10 миллионов баррелей в сутки.
Saudi Aramco с начала ближневосточного конфликта использовала нефтепровод "Восток - Запад" для перенаправления поставок в порты Красного моря.