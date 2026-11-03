https://1prime.ru/20261103/zatraty-874904371.html

Saudi Aramco оценила затраты на строительство трубопровода "Восток - Запад"

Saudi Aramco оценила затраты на строительство трубопровода "Восток - Запад" - 03.11.2026, ПРАЙМ

Saudi Aramco оценила затраты на строительство трубопровода "Восток - Запад"

Инвестиции Saudi Aramco в строительство трубопровода "Восток - Запад" окупились за две недели, заявил генеральный директор нефтегазовой компании Амин Нассер в... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T16:33+0300

2026-11-03T16:33+0300

2026-11-03T16:33+0300

нефть

красное море

saudi aramco

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874904371.jpg?1793712810

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Инвестиции Saudi Aramco в строительство трубопровода "Восток - Запад" окупились за две недели, заявил генеральный директор нефтегазовой компании Амин Нассер в ходе конференции с аналитиками. "Долгосрочный подход к инвестированию... наглядно демонстрирует пример трубопровода "Восток - Запад". В условиях нынешних перебоев в региональных торговых потоках все затраты на его строительство окупились примерно за 15 дней", - сказал он. Кроме того, он отметил, что в настоящее время ведется работа над увеличением объемов транспортировки по действующим маршрутам и инфраструктуре, а также изучаются альтернативные пути. Так, компания занимается предварительным проектированием расширения трубопровода "Восток - Запад". Ранее в октябре Нассер сообщал, что Saudi Aramco развивает новые направления для экспорта нефти и работает над увеличением пропускной способности нефтепровода "Восток - Запад" примерно вдвое, до 10 миллионов баррелей в сутки. Saudi Aramco с начала ближневосточного конфликта использовала нефтепровод "Восток - Запад" для перенаправления поставок в порты Красного моря.

красное море

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, красное море, saudi aramco