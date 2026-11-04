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ADNOC рассматривает строительство третьего нефтепровода в обход Ормуза

ADNOC рассматривает строительство третьего нефтепровода в обход Ормуза - 04.11.2026, ПРАЙМ

ADNOC рассматривает строительство третьего нефтепровода в обход Ормуза

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) рассматривает возможность строительства третьего нефтепровода в обход Ормузского пролива, передает агентство... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T19:29+0300

2026-11-04T19:29+0300

2026-11-04T19:29+0300

нефть

ормузский пролив

оаэ

абу-даби

adnoc

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) рассматривает возможность строительства третьего нефтепровода в обход Ормузского пролива, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность строительства третьего нефтепровода, который будет поставлять нефть за пределы Ормузского пролива на фоне стремления страны незамедлительно сократить зависимость от этого водного маршрута", - говорится в материале агентства. По словам источников, согласно планам, трубопровод будет проходить от западного побережья ОАЭ до порта Фуджейра на востоке страны и может быть открыт для использования третьими сторонами. В мае министр промышленности и передовых технологий ОАЭ и главный исполнительный директор ADNOC Султан аль-Джабер заявил, что второй строящийся в Объединенных Арабских Эмиратах трубопровод в обход Ормузского пролива готов уже на 50% и строительство ускоряется. В ОАЭ существует действующий нефтепровод с месторождения Хабшан в районе Персидского залива до порта Фуджейра на побережье Аравийского моря мощностью 1,5 миллиона баррелей в сутки.

ормузский пролив

оаэ

абу-даби

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нефть, ормузский пролив, оаэ, абу-даби, adnoc