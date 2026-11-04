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ADNOC рассматривает строительство третьего нефтепровода в обход Ормуза - 04.11.2026, ПРАЙМ
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ADNOC рассматривает строительство третьего нефтепровода в обход Ормуза
ADNOC рассматривает строительство третьего нефтепровода в обход Ормуза - 04.11.2026, ПРАЙМ
ADNOC рассматривает строительство третьего нефтепровода в обход Ормуза
Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) рассматривает возможность строительства третьего нефтепровода в обход Ормузского пролива, передает агентство... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T19:29+0300
2026-11-04T19:29+0300
нефть
ормузский пролив
оаэ
абу-даби
adnoc
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874925105.jpg?1793809759
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) рассматривает возможность строительства третьего нефтепровода в обход Ормузского пролива, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность строительства третьего нефтепровода, который будет поставлять нефть за пределы Ормузского пролива на фоне стремления страны незамедлительно сократить зависимость от этого водного маршрута", - говорится в материале агентства. По словам источников, согласно планам, трубопровод будет проходить от западного побережья ОАЭ до порта Фуджейра на востоке страны и может быть открыт для использования третьими сторонами. В мае министр промышленности и передовых технологий ОАЭ и главный исполнительный директор ADNOC Султан аль-Джабер заявил, что второй строящийся в Объединенных Арабских Эмиратах трубопровод в обход Ормузского пролива готов уже на 50% и строительство ускоряется. В ОАЭ существует действующий нефтепровод с месторождения Хабшан в районе Персидского залива до порта Фуджейра на побережье Аравийского моря мощностью 1,5 миллиона баррелей в сутки.
ормузский пролив
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нефть, ормузский пролив, оаэ, абу-даби, adnoc
Нефть, Ормузский пролив, ОАЭ, Абу-Даби, ADNOC
19:29 04.11.2026
 
ADNOC рассматривает строительство третьего нефтепровода в обход Ормуза

ADNOC рассматривает строительство третьего нефтепровода в обход Ормузского пролива

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) рассматривает возможность строительства третьего нефтепровода в обход Ормузского пролива, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность строительства третьего нефтепровода, который будет поставлять нефть за пределы Ормузского пролива на фоне стремления страны незамедлительно сократить зависимость от этого водного маршрута", - говорится в материале агентства.
По словам источников, согласно планам, трубопровод будет проходить от западного побережья ОАЭ до порта Фуджейра на востоке страны и может быть открыт для использования третьими сторонами.
В мае министр промышленности и передовых технологий ОАЭ и главный исполнительный директор ADNOC Султан аль-Джабер заявил, что второй строящийся в Объединенных Арабских Эмиратах трубопровод в обход Ормузского пролива готов уже на 50% и строительство ускоряется.
В ОАЭ существует действующий нефтепровод с месторождения Хабшан в районе Персидского залива до порта Фуджейра на побережье Аравийского моря мощностью 1,5 миллиона баррелей в сутки.
 
НефтьОрмузский проливОАЭАбу-ДабиADNOC
 
 
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