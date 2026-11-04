https://1prime.ru/20261104/donetsk-874916944.html
В Донецке более 25 тысяч человек остаются без света
В Донецке более 25 тысяч человек остаются без света - 04.11.2026, ПРАЙМ
В Донецке более 25 тысяч человек остаются без света
Более 25 тысяч человек остаются без электроэнергии из-за отключения подстанций в Донецке, ведутся работы по восстановлению электроэнергии, сообщил мэр города... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T08:25+0300
2026-11-04T08:25+0300
2026-11-04T08:25+0300
общество
донецк
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Более 25 тысяч человек остаются без электроэнергии из-за отключения подстанций в Донецке, ведутся работы по восстановлению электроэнергии, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК", частично в Петровском районе обесточено 122 трансформаторные подстанции. Без электроэнергии остаются 25 803 абонента", - написал Кулемзин в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии.
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общество , донецк
В Донецке более 25 тысяч человек остаются без света
В Донецке более 25 тысяч человек остаются без света из-за отключения подстанций
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Более 25 тысяч человек остаются без электроэнергии из-за отключения подстанций в Донецке, ведутся работы по восстановлению электроэнергии, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК", частично в Петровском районе обесточено 122 трансформаторные подстанции. Без электроэнергии остаются 25 803 абонента", - написал Кулемзин в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии.