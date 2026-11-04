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В Донецке более 25 тысяч человек остаются без света

В Донецке более 25 тысяч человек остаются без света - 04.11.2026, ПРАЙМ

В Донецке более 25 тысяч человек остаются без света

Более 25 тысяч человек остаются без электроэнергии из-за отключения подстанций в Донецке, ведутся работы по восстановлению электроэнергии, сообщил мэр города... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T08:25+0300

2026-11-04T08:25+0300

2026-11-04T08:25+0300

общество

донецк

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Более 25 тысяч человек остаются без электроэнергии из-за отключения подстанций в Донецке, ведутся работы по восстановлению электроэнергии, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК", частично в Петровском районе обесточено 122 трансформаторные подстанции. Без электроэнергии остаются 25 803 абонента", - написал Кулемзин в канале на платформе "Макс". Он добавил, что ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии.

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общество , донецк