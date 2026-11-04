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В Донецке более 7,8 тысячи абонентов остаются без света

В Донецке более 7,8 тысячи абонентов остаются без света - 04.11.2026, ПРАЙМ

В Донецке более 7,8 тысячи абонентов остаются без света

Более 7,8 тысячи абонентов остаются без электроснабжения из-за отключения трансформаторных подстанций в Донецке, ведутся восстановительные работы, сообщил мэр... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T17:55+0300

2026-11-04T17:55+0300

2026-11-04T17:55+0300

донецк

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ДОНЕЦК, 4 ноя - ПРАЙМ. Более 7,8 тысячи абонентов остаются без электроснабжения из-за отключения трансформаторных подстанций в Донецке, ведутся восстановительные работы, сообщил мэр города в ДНР Алексей Кулемзин. "По информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК"…, без электроэнергии остаются 7830 абонентов. Проводятся работы по восстановлению электроснабжения", - написал он в Telegram-канале. Глава города добавил, что в Пролетарском районе Донецка в связи с превышением допустимой нагрузки по сети обесточено 30 трансформаторных подстанций.

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донецк