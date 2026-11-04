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В Донецке более 7,8 тысячи абонентов остаются без света
В Донецке более 7,8 тысячи абонентов остаются без света - 04.11.2026, ПРАЙМ
В Донецке более 7,8 тысячи абонентов остаются без света
Более 7,8 тысячи абонентов остаются без электроснабжения из-за отключения трансформаторных подстанций в Донецке, ведутся восстановительные работы, сообщил мэр... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T17:55+0300
2026-11-04T17:55+0300
2026-11-04T17:55+0300
донецк
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ДОНЕЦК, 4 ноя - ПРАЙМ. Более 7,8 тысячи абонентов остаются без электроснабжения из-за отключения трансформаторных подстанций в Донецке, ведутся восстановительные работы, сообщил мэр города в ДНР Алексей Кулемзин.
"По информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК"…, без электроэнергии остаются 7830 абонентов. Проводятся работы по восстановлению электроснабжения", - написал он в Telegram-канале.
Глава города добавил, что в Пролетарском районе Донецка в связи с превышением допустимой нагрузки по сети обесточено 30 трансформаторных подстанций.
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донецк
В Донецке более 7,8 тысячи абонентов остаются без света
Кулемзин: более 7,8 тысячи абонентов остаются без электричества в Донецке
ДОНЕЦК, 4 ноя - ПРАЙМ. Более 7,8 тысячи абонентов остаются без электроснабжения из-за отключения трансформаторных подстанций в Донецке, ведутся восстановительные работы, сообщил мэр города в ДНР Алексей Кулемзин.
"По информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК"…, без электроэнергии остаются 7830 абонентов. Проводятся работы по восстановлению электроснабжения", - написал он в Telegram-канале.
Глава города добавил, что в Пролетарском районе Донецка в связи с превышением допустимой нагрузки по сети обесточено 30 трансформаторных подстанций.