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Эксперт назвал геополитику главным фактором цен на энергоносители в США
Эксперт назвал геополитику главным фактором цен на энергоносители в США - 04.11.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвал геополитику главным фактором цен на энергоносители в США
Главным фактором, который определяет цены на энергоносители в США, является геополитика, заявил президент и генеральный директор Всемирного центра... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T13:02+0300
2026-11-04T13:02+0300
2026-11-04T13:02+0300
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АБУ-ДАБИ, 4 ноя - ПРАЙМ. Главным фактором, который определяет цены на энергоносители в США, является геополитика, заявил президент и генеральный директор Всемирного центра энергетического анализа (Global Center for Energy Analysis) Джозеф Макмонигл.
"Главным фактором, определяющим цены на энергоносители, остается геополитика", - сказал он в ходе выступления на конференции Adipec, комментируя ситуацию на американском энергетическом рынке.
Макмонигл также отметил, что высокие цены на бензин стали одним из ключевых факторов, повлиявших на исход промежуточных выборов в конгресс США, а также общая инфляция и восприятие ситуации в экономике американцами как выбор "неверного курса".
По его словам, президент США Дональд Трамп сохраняет свободу действий в отношении конфликта на Ближнем Востоке, но именно это и провоцирует рост цен на энергоносители, включая СПГ, а также влечет за собой другие последствия в энергетической сфере.
Американцы 3 ноября проводили промежуточные выборы нового состава конгресса, которому предстоит работать в оставшиеся два года президентского срока Трампа. На выборах распределяются все 435 мест в нижней палате и 35 мест из 100 в сенате. Демократы получат 55 мест в сенате конгресса США, у республиканцев будет 45 кресел, прогнозирует газета New York Times.
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нефть, сша, ближний восток, дональд трамп, конгресс сша, new york times
Нефть, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дональд Трамп, Конгресс США, New York Times
Эксперт назвал геополитику главным фактором цен на энергоносители в США
Эксперт Макмонигл: геополитика определяет цены на энергоносители в США
АБУ-ДАБИ, 4 ноя - ПРАЙМ. Главным фактором, который определяет цены на энергоносители в США, является геополитика, заявил президент и генеральный директор Всемирного центра энергетического анализа (Global Center for Energy Analysis) Джозеф Макмонигл.
"Главным фактором, определяющим цены на энергоносители, остается геополитика", - сказал он в ходе выступления на конференции Adipec, комментируя ситуацию на американском энергетическом рынке.
Макмонигл также отметил, что высокие цены на бензин стали одним из ключевых факторов, повлиявших на исход промежуточных выборов в конгресс США, а также общая инфляция и восприятие ситуации в экономике американцами как выбор "неверного курса".
По его словам, президент США Дональд Трамп сохраняет свободу действий в отношении конфликта на Ближнем Востоке, но именно это и провоцирует рост цен на энергоносители, включая СПГ, а также влечет за собой другие последствия в энергетической сфере.
Американцы 3 ноября проводили промежуточные выборы нового состава конгресса, которому предстоит работать в оставшиеся два года президентского срока Трампа. На выборах распределяются все 435 мест в нижней палате и 35 мест из 100 в сенате. Демократы получат 55 мест в сенате конгресса США, у республиканцев будет 45 кресел, прогнозирует газета New York Times.