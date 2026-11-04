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Еще 300 тысяч рабочих мест могут быть сокращены в Германии

Еще 300 тысяч рабочих мест могут быть сокращены в Германии - 04.11.2026, ПРАЙМ

Еще 300 тысяч рабочих мест могут быть сокращены в Германии

Еще около 300 тысяч рабочих мест могут быть сокращены в ближайшие два-три года в металлургической, электротехнической и автомобильной промышленности Германии,... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T11:29+0300

2026-11-04T11:29+0300

2026-11-04T11:29+0300

бизнес

промышленность

германия

bild

ig metall

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БЕРЛИН, 4 ноя - ПРАЙМ. Еще около 300 тысяч рабочих мест могут быть сокращены в ближайшие два-три года в металлургической, электротехнической и автомобильной промышленности Германии, считает глава объединения работодателей Gesamtmetall Оливер Цандер. По его словам, за последние семь лет отрасль уже потеряла 350 тысяч рабочих мест, и это привело к тому, что немецкая экономика ежегодно недополучает около 42 миллиардов евро из-за спада в отрасли. А в случае дальнейшего спада немецкая экономика может столкнуться с дополнительными потерями - еще около 35 миллиардов евро в год. "Учитывая недостаточную загрузку производственных мощностей, в ближайшие два-три года под угрозой окажутся еще 300 тысяч рабочих мест только в металлургической и электротехнической промышленности", - заявил Цандер немецкому изданию Bild. В настоящее время в немецких металлургических компаниях работают около 3,7 миллиона человек. В случае дальнейшего сокращения занятости этот показатель может снизиться до 3,4 миллиона - минимального уровня с момента объединения Германии в 1990 году, отметил глава Gesamtmetall. Среди причин кризиса Цандер назвал конкуренцию со стороны китайских производителей, высокие затраты на рабочую силу и энергию, бюрократические барьеры, а также американские импортные пошлины. Профсоюз IG Metall, в свою очередь, указывает на ошибки менеджмента, прежде всего в автомобильной промышленности. И при этом на фоне кризиса профсоюз требует повышения заработной платы на 5% в рамках предстоящего раунда коллективных переговоров. Он также призывает к предупредительным забастовкам, назвав предложение работодателей увеличить зарплаты на 1,8% до конца 2028 года недостаточным. Цандер выступил против требований профсоюза, заявив, что многие предприятия борются за выживание, а перспектив улучшения ситуации пока не видно. По его мнению, повышение зарплат в нынешних условиях может поставить под угрозу дополнительные рабочие места в промышленности.

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бизнес, промышленность, германия, bild, ig metall