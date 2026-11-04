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В Германии под угрозой срыва законопроект о налоге на сахар в напитках

В Германии под угрозой срыва законопроект о налоге на сахар в напитках - 04.11.2026, ПРАЙМ

В Германии под угрозой срыва законопроект о налоге на сахар в напитках

Законопроект немецких властей о введении налога для предприятий, производящих напитки с высоким содержанием сахара, оказался под угрозой срыва, сообщает газета... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T21:45+0300

2026-11-04T21:45+0300

2026-11-04T21:45+0300

бизнес

мировая экономика

германия

фрг

фридрих мерц

хдс/хсс

bild

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БЕРЛИН, 4 ноя – ПРАЙМ. Законопроект немецких властей о введении налога для предприятий, производящих напитки с высоким содержанием сахара, оказался под угрозой срыва, сообщает газета Bild со ссылкой на источники. "Планируемый правительством налог на сахар в напитках находится под вопросом. Причина: по-прежнему существует острая необходимость в дальнейших переговорах", - говорится в сообщении. По данным издания, вместо запланированного 1 января 2027 года налог может быть введен в 2028 году. Газета отмечает, что многие депутаты бундестага от входящего в правящую коалицию ФРГ блока ХДС/ХСС намерены "похоронить" этот законопроект. Как пишет издание, в самой фракции блока ХДС/ХСС сопротивление законопроекту достигло таких масштабов, что уже сейчас в бундестаге нет необходимого для его принятия большинства. Все 12 депутатов фракции, занимающиеся вопросами сельского хозяйства, заявили, что не будут поддерживать этот законопроект. К ним также присоединились политики, занимающиеся вопросами бюджета и финансов. Один из депутатов блока ХДС/ХСС выразил мнение, что ситуация вокруг законопроекта о налоге на сахар в напитках скорее всего не изменится к 2027 году. Парламентарий отметил, что в бундестаге есть целый ряд депутатов, которые принципиально выступают против новых налогов, сообщает Bild. Согласно публикации издания, законопроект предполагал, что с 1 июля 2027 года на напитки, содержание сахара в которых составляет 5 и более граммов на 100 миллилитров, будет взиматься налог по ставке 26 центов за литр. В случае, если содержание сахара составляет 8 и более граммов на 100 миллилитров напитка, налог составит 32 цента за литр. Проблема заключается в том, что глава минфина ФРГ Ларс Клингбайль уже заложил ожидаемые поступления от этого налога в бюджет – 690 миллионов евро в 2027 году и более 900 миллионов евро – в последующие годы. Аналогичная ситуация сложилась вокруг готовящегося в немецком правительстве налога на пластик для упаковки продуктов, против которого уже выступили более 20 депутатов из ХДС/ХСС. Издание сообщило, что Клингбайль и в этом случае уже заложил ожидаемые доходы от налога в бюджет: 805 миллионов евро в 2027 году и более 1,5 миллиарда евро в 2028 году. Агентство Блумберг ранее передавало, что в правительстве Германии ведутся переговоры о сборах на сахар в напитках и пластик, а также о повышении налогообложения доходов от операций с криптовалютами. Вместе с тем бундестаг обсуждает увеличение налоговой ставки на алкоголь. Агентство отмечало, что значительное повышение налогов может поставить под угрозу пребывание Фридриха Мерца на посту канцлера ФРГ.

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бизнес, мировая экономика, германия, фрг, фридрих мерц, хдс/хсс, bild