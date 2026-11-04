Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии под угрозой срыва законопроект о налоге на сахар в напитках - 04.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261104/germanija-874926359.html
В Германии под угрозой срыва законопроект о налоге на сахар в напитках
В Германии под угрозой срыва законопроект о налоге на сахар в напитках - 04.11.2026, ПРАЙМ
В Германии под угрозой срыва законопроект о налоге на сахар в напитках
Законопроект немецких властей о введении налога для предприятий, производящих напитки с высоким содержанием сахара, оказался под угрозой срыва, сообщает газета... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T21:45+0300
2026-11-04T21:45+0300
бизнес
мировая экономика
германия
фрг
фридрих мерц
хдс/хсс
bild
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874926359.jpg?1793817901
БЕРЛИН, 4 ноя – ПРАЙМ. Законопроект немецких властей о введении налога для предприятий, производящих напитки с высоким содержанием сахара, оказался под угрозой срыва, сообщает газета Bild со ссылкой на источники. "Планируемый правительством налог на сахар в напитках находится под вопросом. Причина: по-прежнему существует острая необходимость в дальнейших переговорах", - говорится в сообщении. По данным издания, вместо запланированного 1 января 2027 года налог может быть введен в 2028 году. Газета отмечает, что многие депутаты бундестага от входящего в правящую коалицию ФРГ блока ХДС/ХСС намерены "похоронить" этот законопроект. Как пишет издание, в самой фракции блока ХДС/ХСС сопротивление законопроекту достигло таких масштабов, что уже сейчас в бундестаге нет необходимого для его принятия большинства. Все 12 депутатов фракции, занимающиеся вопросами сельского хозяйства, заявили, что не будут поддерживать этот законопроект. К ним также присоединились политики, занимающиеся вопросами бюджета и финансов. Один из депутатов блока ХДС/ХСС выразил мнение, что ситуация вокруг законопроекта о налоге на сахар в напитках скорее всего не изменится к 2027 году. Парламентарий отметил, что в бундестаге есть целый ряд депутатов, которые принципиально выступают против новых налогов, сообщает Bild. Согласно публикации издания, законопроект предполагал, что с 1 июля 2027 года на напитки, содержание сахара в которых составляет 5 и более граммов на 100 миллилитров, будет взиматься налог по ставке 26 центов за литр. В случае, если содержание сахара составляет 8 и более граммов на 100 миллилитров напитка, налог составит 32 цента за литр. Проблема заключается в том, что глава минфина ФРГ Ларс Клингбайль уже заложил ожидаемые поступления от этого налога в бюджет – 690 миллионов евро в 2027 году и более 900 миллионов евро – в последующие годы. Аналогичная ситуация сложилась вокруг готовящегося в немецком правительстве налога на пластик для упаковки продуктов, против которого уже выступили более 20 депутатов из ХДС/ХСС. Издание сообщило, что Клингбайль и в этом случае уже заложил ожидаемые доходы от налога в бюджет: 805 миллионов евро в 2027 году и более 1,5 миллиарда евро в 2028 году. Агентство Блумберг ранее передавало, что в правительстве Германии ведутся переговоры о сборах на сахар в напитках и пластик, а также о повышении налогообложения доходов от операций с криптовалютами. Вместе с тем бундестаг обсуждает увеличение налоговой ставки на алкоголь. Агентство отмечало, что значительное повышение налогов может поставить под угрозу пребывание Фридриха Мерца на посту канцлера ФРГ.
германия
фрг
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, германия, фрг, фридрих мерц, хдс/хсс, bild
Бизнес, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, Bild
21:45 04.11.2026
 
В Германии под угрозой срыва законопроект о налоге на сахар в напитках

Bild: законопроект о налоге на сахар в напитках оказался под угрозой срыва

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БЕРЛИН, 4 ноя – ПРАЙМ. Законопроект немецких властей о введении налога для предприятий, производящих напитки с высоким содержанием сахара, оказался под угрозой срыва, сообщает газета Bild со ссылкой на источники.
"Планируемый правительством налог на сахар в напитках находится под вопросом. Причина: по-прежнему существует острая необходимость в дальнейших переговорах", - говорится в сообщении.
По данным издания, вместо запланированного 1 января 2027 года налог может быть введен в 2028 году. Газета отмечает, что многие депутаты бундестага от входящего в правящую коалицию ФРГ блока ХДС/ХСС намерены "похоронить" этот законопроект.
Как пишет издание, в самой фракции блока ХДС/ХСС сопротивление законопроекту достигло таких масштабов, что уже сейчас в бундестаге нет необходимого для его принятия большинства. Все 12 депутатов фракции, занимающиеся вопросами сельского хозяйства, заявили, что не будут поддерживать этот законопроект. К ним также присоединились политики, занимающиеся вопросами бюджета и финансов.
Один из депутатов блока ХДС/ХСС выразил мнение, что ситуация вокруг законопроекта о налоге на сахар в напитках скорее всего не изменится к 2027 году. Парламентарий отметил, что в бундестаге есть целый ряд депутатов, которые принципиально выступают против новых налогов, сообщает Bild.
Согласно публикации издания, законопроект предполагал, что с 1 июля 2027 года на напитки, содержание сахара в которых составляет 5 и более граммов на 100 миллилитров, будет взиматься налог по ставке 26 центов за литр. В случае, если содержание сахара составляет 8 и более граммов на 100 миллилитров напитка, налог составит 32 цента за литр. Проблема заключается в том, что глава минфина ФРГ Ларс Клингбайль уже заложил ожидаемые поступления от этого налога в бюджет – 690 миллионов евро в 2027 году и более 900 миллионов евро – в последующие годы.
Аналогичная ситуация сложилась вокруг готовящегося в немецком правительстве налога на пластик для упаковки продуктов, против которого уже выступили более 20 депутатов из ХДС/ХСС. Издание сообщило, что Клингбайль и в этом случае уже заложил ожидаемые доходы от налога в бюджет: 805 миллионов евро в 2027 году и более 1,5 миллиарда евро в 2028 году.
Агентство Блумберг ранее передавало, что в правительстве Германии ведутся переговоры о сборах на сахар в напитках и пластик, а также о повышении налогообложения доходов от операций с криптовалютами. Вместе с тем бундестаг обсуждает увеличение налоговой ставки на алкоголь. Агентство отмечало, что значительное повышение налогов может поставить под угрозу пребывание Фридриха Мерца на посту канцлера ФРГ.
 
БизнесМировая экономикаГЕРМАНИЯФРГФридрих МерцХДС/ХССBild
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала