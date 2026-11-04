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Ozon за девять месяцев увеличил продажи товаров российского производства - 04.11.2026, ПРАЙМ
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Ozon за девять месяцев увеличил продажи товаров российского производства
Ozon за девять месяцев увеличил продажи товаров российского производства - 04.11.2026, ПРАЙМ
Ozon за девять месяцев увеличил продажи товаров российского производства
Пользователи Ozon за девять месяцев 2026 года заказали на площадке 1,8 миллиарда товаров российского производства - на 70% больше, чем за тот же период прошлого | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T10:16+0300
2026-11-04T10:16+0300
бизнес
россия
рязанская область
москва
санкт-петербург
ozon
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Пользователи Ozon за девять месяцев 2026 года заказали на площадке 1,8 миллиарда товаров российского производства - на 70% больше, чем за тот же период прошлого года, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. "Ко Дню народного единства Ozon подвел итоги продаж отечественных товаров. За январь-сентябрь 2026 года покупатели заказали на платформе 1,8 миллиарда товаров российского производства - на 70% больше, чем за тот же период 2025 года. В среднем это более 6 миллионов товаров в день", - говорится в сообщении. Так, за девять месяцев российские товары заказали 62 миллиона покупателей. Отмечается, что многие заказы едут через всю страну. Например, в Южно-Курильске в число самых популярных покупок вошел садовый инвентарь от производителя из Владимирской области. А жители дагестанского села Усухчай заказывают корм для пчел, произведенный в Рязанской области. Больше всего востребованных товаров производят в Москве и области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области. При этом жители этих регионов чаще других покупают товары, сделанные в других частях страны. "Еще десять лет назад небольшой производитель продавал в основном в своем городе и в соседних районах региона. Сейчас его продукцию могут заказать жители из разных точек страны. Мы берем на себя не только логистику, но и помощь с продвижением. Для этого системно развиваем региональные витрины", - прокомментировал вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Игорь Зимин. В компании напомнили, что в 2022 году вместе с региональными властями и центрами "Мой бизнес" запустили проект "Сделано в России", к которому подключены уже 58 российских регионов. Любой локальный бренд может бесплатно разместить там свои товары и получить дополнительное продвижение на многомиллионную аудиторию маркетплейса.
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40
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бизнес, россия, рязанская область, москва, санкт-петербург, ozon
Бизнес, РОССИЯ, Рязанская область, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ozon
10:16 04.11.2026
 
Ozon за девять месяцев увеличил продажи товаров российского производства

Пользователи Ozon за девять месяцев заказали на платформе 1,8 миллиарда товаров из России

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Пользователи Ozon за девять месяцев 2026 года заказали на площадке 1,8 миллиарда товаров российского производства - на 70% больше, чем за тот же период прошлого года, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
"Ко Дню народного единства Ozon подвел итоги продаж отечественных товаров. За январь-сентябрь 2026 года покупатели заказали на платформе 1,8 миллиарда товаров российского производства - на 70% больше, чем за тот же период 2025 года. В среднем это более 6 миллионов товаров в день", - говорится в сообщении.
Так, за девять месяцев российские товары заказали 62 миллиона покупателей. Отмечается, что многие заказы едут через всю страну. Например, в Южно-Курильске в число самых популярных покупок вошел садовый инвентарь от производителя из Владимирской области. А жители дагестанского села Усухчай заказывают корм для пчел, произведенный в Рязанской области.
Больше всего востребованных товаров производят в Москве и области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области. При этом жители этих регионов чаще других покупают товары, сделанные в других частях страны.
"Еще десять лет назад небольшой производитель продавал в основном в своем городе и в соседних районах региона. Сейчас его продукцию могут заказать жители из разных точек страны. Мы берем на себя не только логистику, но и помощь с продвижением. Для этого системно развиваем региональные витрины", - прокомментировал вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Игорь Зимин.
В компании напомнили, что в 2022 году вместе с региональными властями и центрами "Мой бизнес" запустили проект "Сделано в России", к которому подключены уже 58 российских регионов. Любой локальный бренд может бесплатно разместить там свои товары и получить дополнительное продвижение на многомиллионную аудиторию маркетплейса.
 
БизнесРОССИЯРязанская областьМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГOzon
 
 
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