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В Перми ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Перми ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 04.11.2026, ПРАЙМ
В Перми ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Перми, сообщила Росавиация. | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T10:13+0300
2026-11-04T10:13+0300
2026-11-04T10:13+0300
бизнес
пермь
росавиация
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Перми, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Перми ("Большое Савино"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
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бизнес, пермь, росавиация
Бизнес, ПЕРМЬ, Росавиация
В Перми ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Перми
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Перми, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Перми ("Большое Савино"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.