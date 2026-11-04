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Платформа "Лотус" позволит оформлять международные перевозки

Платформа "Лотус" позволит оформлять международные перевозки - 04.11.2026, ПРАЙМ

Платформа "Лотус" позволит оформлять международные перевозки

Российская цифровая платформа "Лотус" позволит оформлять международные перевозки и отслеживать грузы в электронном виде, заявил директор департамента... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T21:54+0300

2026-11-04T21:54+0300

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Российская цифровая платформа "Лотус" позволит оформлять международные перевозки и отслеживать грузы в электронном виде, заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов на Экономическом форуме Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА). "Платформа "Лотус" действует по принципу "единого окна" для всех участников международных перевозок и обеспечивает электронный документооборот и прослеживаемость движения грузов. Одна из ключевых возможностей – сопряжение с аналогичными системами зарубежных стран для выстраивания бесшовного перевозочного процесса в цифровом виде", - сказал Логвинов. По его словам, участники перевозок смогут оформлять документы и отслеживать перемещение грузов в одном месте. Платформа также сможет обмениваться данными с зарубежными системами, чтобы международные перевозки проходили последовательно в цифровом виде. Логвинов добавил, что в рамках пилотных проектов на пространстве ЕАЭС планируется применять электронные накладные e-CMR. Россия также использует механизм взаимного признания электронных подписей с большинством стран СПЕКА, включая Киргизию, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан, обрабатывая десятки тысяч документов ежемесячно, резюмировал дипломат.

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бизнес, технологии, россия, киргизия, азербайджан, казахстан, мид рф, мид, оон