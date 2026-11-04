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Судан ежегодно нуждается в 2 миллиона тонн пшеницы, заявил посол

Судан ежегодно нуждается в 2 миллиона тонн пшеницы, заявил посол - 04.11.2026, ПРАЙМ

Судан ежегодно нуждается в 2 миллиона тонн пшеницы, заявил посол

Судан является стабильным и растущим рынком для российских сельскохозяйственных производителей, стране ежегодно требуется порядка 2 миллионов тонн пшеницы,... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T13:30+0300

2026-11-04T13:30+0300

2026-11-04T13:40+0300

сельское хозяйство

мировая экономика

судан

чад

южный судан

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Судан является стабильным и растущим рынком для российских сельскохозяйственных производителей, стране ежегодно требуется порядка 2 миллионов тонн пшеницы, заявил РИА Новости посол России в Судане Андрей Черновол. "Страна ежегодно нуждается в порядка 2 миллионов тонн пшеницы. Это стабильный и растущий рынок для наших сельхозпроизводителей", - сказал Черновол агентству. Посол отметил, что Россия на протяжении последних десятилетий является крупнейшим поставщиком зерновых в Судан. Он также указал на перспективы поставок в Чад, Центральноафриканскую Республику, Южный Судан и Эфиопию. По словам Черновола, проблемой для наращивания товарооборота остаются незаконные западные банковские рестрикции, однако стороны совместно ищут решения. Министр иностранных дел Судана Мухиеддин Салем 30 октября заявил РИА Новости, что Хартум заинтересован в привлечении российских технологий и специалистов для проектов в сельском хозяйстве и других сферах, так как применение российских технологий в аграрном секторе способно существенно улучшить условия жизни населения страны. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

судан

чад

южный судан

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, мировая экономика, судан, чад, южный судан