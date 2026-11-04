Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Судан ежегодно нуждается в 2 миллиона тонн пшеницы, заявил посол - 04.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261104/sudan-874920491.html
Судан ежегодно нуждается в 2 миллиона тонн пшеницы, заявил посол
Судан ежегодно нуждается в 2 миллиона тонн пшеницы, заявил посол - 04.11.2026, ПРАЙМ
Судан ежегодно нуждается в 2 миллиона тонн пшеницы, заявил посол
Судан является стабильным и растущим рынком для российских сельскохозяйственных производителей, стране ежегодно требуется порядка 2 миллионов тонн пшеницы,... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T13:30+0300
2026-11-04T13:40+0300
сельское хозяйство
мировая экономика
судан
чад
южный судан
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874920491.jpg?1793788813
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Судан является стабильным и растущим рынком для российских сельскохозяйственных производителей, стране ежегодно требуется порядка 2 миллионов тонн пшеницы, заявил РИА Новости посол России в Судане Андрей Черновол. "Страна ежегодно нуждается в порядка 2 миллионов тонн пшеницы. Это стабильный и растущий рынок для наших сельхозпроизводителей", - сказал Черновол агентству. Посол отметил, что Россия на протяжении последних десятилетий является крупнейшим поставщиком зерновых в Судан. Он также указал на перспективы поставок в Чад, Центральноафриканскую Республику, Южный Судан и Эфиопию. По словам Черновола, проблемой для наращивания товарооборота остаются незаконные западные банковские рестрикции, однако стороны совместно ищут решения. Министр иностранных дел Судана Мухиеддин Салем 30 октября заявил РИА Новости, что Хартум заинтересован в привлечении российских технологий и специалистов для проектов в сельском хозяйстве и других сферах, так как применение российских технологий в аграрном секторе способно существенно улучшить условия жизни населения страны. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
судан
чад
южный судан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, мировая экономика, судан, чад, южный судан
Сельское хозяйство, Мировая экономика, СУДАН, ЧАД, ЮЖНЫЙ СУДАН
13:30 04.11.2026 (обновлено: 13:40 04.11.2026)
 
Судан ежегодно нуждается в 2 миллиона тонн пшеницы, заявил посол

Посол Черновол: Судан ежегодно нуждается в 2 миллиона тонн пшеницы

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Судан является стабильным и растущим рынком для российских сельскохозяйственных производителей, стране ежегодно требуется порядка 2 миллионов тонн пшеницы, заявил РИА Новости посол России в Судане Андрей Черновол.
"Страна ежегодно нуждается в порядка 2 миллионов тонн пшеницы. Это стабильный и растущий рынок для наших сельхозпроизводителей", - сказал Черновол агентству.
Посол отметил, что Россия на протяжении последних десятилетий является крупнейшим поставщиком зерновых в Судан. Он также указал на перспективы поставок в Чад, Центральноафриканскую Республику, Южный Судан и Эфиопию.
По словам Черновола, проблемой для наращивания товарооборота остаются незаконные западные банковские рестрикции, однако стороны совместно ищут решения.
Министр иностранных дел Судана Мухиеддин Салем 30 октября заявил РИА Новости, что Хартум заинтересован в привлечении российских технологий и специалистов для проектов в сельском хозяйстве и других сферах, так как применение российских технологий в аграрном секторе способно существенно улучшить условия жизни населения страны.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
Сельское хозяйствоМировая экономикаСУДАНЧАДЮЖНЫЙ СУДАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала