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ЦБ Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 14%
ЦБ Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 14% - 04.11.2026, ПРАЙМ
ЦБ Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 14%
ЦБ Узбекистана сохранил основную (учетную) ставку на уровне 14%, на фоне высоких мировых цен на энергоресурсы и продовольствие, и повысил годовой прогноз по... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T10:10+0300
2026-11-04T10:10+0300
2026-11-04T10:10+0300
финансы
мировая экономика
узбекистан
центральные банки
центральный банк
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ТАШКЕНТ, 4 ноя – ПРАЙМ. ЦБ Узбекистана сохранил основную (учетную) ставку на уровне 14%, на фоне высоких мировых цен на энергоресурсы и продовольствие, и повысил годовой прогноз по инфляции до 7%, сообщает регулятор.
ЦБ Узбекистана с 20 марта прошлого года повысил основную ставку на 0,5 процентного пункта, до 14%, в условиях ускорения инфляции. По итогам 2025 года инфляция в стране составила 7,3% против 9,8% годом ранее.
"Центральный банк оставил основную ставку на уровне 14% без изменений… Высокая волатильность цен на продовольствие на мировых рынках и риски, связанные с ценами на энергоносители, усиливают внешнее инфляционное давление", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ЦБ.
С начала 2026 года базовая инфляция (без учета сезонного фактора) в сентябре осталась на уровне 5,5 % в годовом выражении, общая инфляция повысилась до 6,4% против 6,2%, отмечает регулятор. "В то же время увеличение доли товаров и услуг, годовой рост цен которых превышает 5% в год, свидетельствует о сохранении инфляционного давления", - уточнили в ЦБ.
"Согласно обновленным прогнозам, к концу 2026 года инфляция, как ожидается, составит около 7%", - добавил регулятор. Ранее данный прогноз составлял около 6,5% против 7,3% по итогам 2025 года.
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финансы, мировая экономика, узбекистан, центральные банки, центральный банк
Финансы, Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН, центральные банки, Центральный банк
ЦБ Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 14%
ЦБ Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 14%, годовой прогноз по инфляции до 7%
ТАШКЕНТ, 4 ноя – ПРАЙМ. ЦБ Узбекистана сохранил основную (учетную) ставку на уровне 14%, на фоне высоких мировых цен на энергоресурсы и продовольствие, и повысил годовой прогноз по инфляции до 7%, сообщает регулятор.
ЦБ Узбекистана с 20 марта прошлого года повысил основную ставку на 0,5 процентного пункта, до 14%, в условиях ускорения инфляции. По итогам 2025 года инфляция в стране составила 7,3% против 9,8% годом ранее.
"Центральный банк оставил основную ставку на уровне 14% без изменений… Высокая волатильность цен на продовольствие на мировых рынках и риски, связанные с ценами на энергоносители, усиливают внешнее инфляционное давление", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ЦБ.
С начала 2026 года базовая инфляция (без учета сезонного фактора) в сентябре осталась на уровне 5,5 % в годовом выражении, общая инфляция повысилась до 6,4% против 6,2%, отмечает регулятор. "В то же время увеличение доли товаров и услуг, годовой рост цен которых превышает 5% в год, свидетельствует о сохранении инфляционного давления", - уточнили в ЦБ.
"Согласно обновленным прогнозам, к концу 2026 года инфляция, как ожидается, составит около 7%", - добавил регулятор. Ранее данный прогноз составлял около 6,5% против 7,3% по итогам 2025 года.