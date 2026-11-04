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В Венесуэле инфляция в октябре стала самой низкой за 24 месяца

В Венесуэле инфляция в октябре стала самой низкой за 24 месяца - 04.11.2026, ПРАЙМ

В Венесуэле инфляция в октябре стала самой низкой за 24 месяца

Месячная инфляция в Венесуэле в октябре стала самой низкой за последние 24 месяца, при этом экономика страны в третьем квартале выросла на 6,7%, заявила... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T01:54+0300

2026-11-04T01:54+0300

2026-11-04T01:54+0300

мировая экономика

нефть

венесуэла

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МЕХИКО, 4 ноя - ПРАЙМ. Месячная инфляция в Венесуэле в октябре стала самой низкой за последние 24 месяца, при этом экономика страны в третьем квартале выросла на 6,7%, заявила уполномоченный президент Дельси Родригес, выступая перед представителями деловых кругов. "Месячная инфляция в октябре оказалась самой низкой за 24 месяца. Это результат усилий всего венесуэльского народа, чьи возможности потребления за последние 12 месяцев также выросли на 23%", - сказала Родригес, не назвав точной цифры. По ее словам, положительная динамика связана с увеличением объемов производства и более активным использованием производственных мощностей - в третьем квартале экономический рост составил 6,7%, несмотря на последствия двух землетрясений. По оценке Родригес, восстановление экономики будет во многом зависеть от увеличения добычи нефти и расширения производства в других отраслях. Согласно представленным на выступлении данным, добыча нефти в октябре достигла 1,244 миллиона баррелей в сутки, а к моменту выступления составляла 1,251 миллиона баррелей. За последние 12 месяцев показатель увеличился на 8,5%. Власти рассчитывают нарастить производство до 1,6 миллиона баррелей в сутки в 2028 году, до 2,22 миллиона - в 2031 году и почти до 3 миллионов - к 2037 году. Глава государства также заявила о планах привлечь в нефтегазовый сектор 75,6 миллиарда долларов инвестиций в 2026-2031 годах. В 2026 году объем вложений, согласно презентации, должен составить 4,5 миллиарда долларов, а к 2031 году - вырасти до 18,7 миллиарда. Власти рассчитывают также привлечь до 17 миллиардов долларов многостороннего финансирования в ближайшие два года для государственного и частного секторов. По словам Родригес, часть средств предполагается направить непосредственно частным производственным предприятиям. Она призвала увеличить загрузку промышленных мощностей, которая сейчас составляет около 52%, и поручила Национальному совету по экономике в течение четырех недель подготовить план повышения производительности. Кроме того, власти намерены упростить процедуры экспорта и продолжить реформу налоговой системы. Родригес также сообщила о намерении открыть электроэнергетический сектор для частных инвестиций. Соответствующий законопроект обсуждается в Национальной ассамблее.

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мировая экономика, нефть, венесуэла