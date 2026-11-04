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"Казмунайгаз": Казахстану хватит запасов нефти минимум на 45 лет
"Казмунайгаз": Казахстану хватит запасов нефти минимум на 45 лет - 04.11.2026, ПРАЙМ
"Казмунайгаз": Казахстану хватит запасов нефти минимум на 45 лет
Запасы нефти в Казахстане достигли отметки 785 миллионов тонн, этого хватит минимум на 45 лет, заявил глава нефтегазового оператора "Казмунайгаз" (КМГ) Асхат... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T12:56+0300
2026-11-04T12:56+0300
2026-11-04T13:00+0300
нефть
казахстан
казмунайгаз
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Запасы нефти в Казахстане достигли отметки 785 миллионов тонн, этого хватит минимум на 45 лет, заявил глава нефтегазового оператора "Казмунайгаз" (КМГ) Асхат Хасенов. "Запасы сегодня составляют 785 миллионов тонн... Постоянно ведется работа по доразведке, то есть, на восполнение ресурсной базы... Чтоб математически посчитать, для простоты расчета (возьмем - ред.) 800 миллионов тонн, и "Казмунайгаз" (добывает в год - ред.) 26 миллионов тонн, это порядка 45 лет", - приводит его слова Sputnik Казахстан. При этом Хасенов подчеркнул, что цифра в 45 лет - лишь базовый расчет и не означает окончание ресурсов по истечении этого срока. Как он заявляет, Казахстан продолжает геологоразведку и ставит новые обнаруженные запасы на государственный учет.
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нефть, казахстан, казмунайгаз
Нефть, КАЗАХСТАН, Казмунайгаз
"Казмунайгаз": Казахстану хватит запасов нефти минимум на 45 лет
Глава "Казмунайгаза" Хасенов: запасов нефти в Казахстане достигли 785 миллионов тонн
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Запасы нефти в Казахстане достигли отметки 785 миллионов тонн, этого хватит минимум на 45 лет, заявил глава нефтегазового оператора "Казмунайгаз" (КМГ) Асхат Хасенов.
"Запасы сегодня составляют 785 миллионов тонн... Постоянно ведется работа по доразведке, то есть, на восполнение ресурсной базы... Чтоб математически посчитать, для простоты расчета (возьмем - ред.) 800 миллионов тонн, и "Казмунайгаз" (добывает в год - ред.) 26 миллионов тонн, это порядка 45 лет", - приводит его слова Sputnik Казахстан.
При этом Хасенов подчеркнул, что цифра в 45 лет - лишь базовый расчет и не означает окончание ресурсов по истечении этого срока. Как он заявляет, Казахстан продолжает геологоразведку и ставит новые обнаруженные запасы на государственный учет.