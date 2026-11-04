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Запасы нефти в США на конец недели снизились на 0,2%

Запасы нефти в США на конец недели снизились на 0,2% - 04.11.2026, ПРАЙМ

Запасы нефти в США на конец недели снизились на 0,2%

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 30 октября, опустились на 0,9 миллиона баррелей, или на 0,2% -... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T19:17+0300

2026-11-04T19:17+0300

2026-11-04T19:17+0300

нефть

мировая экономика

сша

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 30 октября, опустились на 0,9 миллиона баррелей, или на 0,2% - до 409,8 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Значение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли до 27,3 миллиона с 27 миллионов баррелей. Запасы бензина снизились на 0,2 миллиона баррелей (на 0,1%) - до 209 миллионов, показатель совпал с прогнозом. Запасы дистиллятов сократились на 3,6 миллиона баррелей (на 3,5%) - до 99,3 миллиона. Аналитики прогнозировали снижение на 0,1 миллиона баррелей.

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нефть, мировая экономика, сша