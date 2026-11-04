https://1prime.ru/20261104/zapasy-874925020.html
Запасы нефти в США на конец недели снизились на 0,2%
Запасы нефти в США на конец недели снизились на 0,2% - 04.11.2026, ПРАЙМ
Запасы нефти в США на конец недели снизились на 0,2%
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 30 октября, опустились на 0,9 миллиона баррелей, или на 0,2% -... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T19:17+0300
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2026-11-04T19:17+0300
нефть
мировая экономика
сша
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 30 октября, опустились на 0,9 миллиона баррелей, или на 0,2% - до 409,8 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Значение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли до 27,3 миллиона с 27 миллионов баррелей.
Запасы бензина снизились на 0,2 миллиона баррелей (на 0,1%) - до 209 миллионов, показатель совпал с прогнозом. Запасы дистиллятов сократились на 3,6 миллиона баррелей (на 3,5%) - до 99,3 миллиона. Аналитики прогнозировали снижение на 0,1 миллиона баррелей.
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нефть, мировая экономика, сша
Нефть, Мировая экономика, США
Запасы нефти в США на конец недели снизились на 0,2%
Запасы нефти в США на конец недели снизились на 0,2% - до 409,8 миллиона баррелей
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 30 октября, опустились на 0,9 миллиона баррелей, или на 0,2% - до 409,8 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Значение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли до 27,3 миллиона с 27 миллионов баррелей.
Запасы бензина снизились на 0,2 миллиона баррелей (на 0,1%) - до 209 миллионов, показатель совпал с прогнозом. Запасы дистиллятов сократились на 3,6 миллиона баррелей (на 3,5%) - до 99,3 миллиона. Аналитики прогнозировали снижение на 0,1 миллиона баррелей.