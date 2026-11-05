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АСИ учредило премию для победителей чемпионата "Хайтек: навыки будущего"

АСИ учредило премию для победителей чемпионата "Хайтек: навыки будущего" - 05.11.2026, ПРАЙМ

АСИ учредило премию для победителей чемпионата "Хайтек: навыки будущего"

Агентство стратегических инициатив (АСИ) учредило премию для участников Международного чемпионата высокотехнологичных профессий "Хайтек: навыки будущего",... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T20:01+0300

2026-11-05T20:01+0300

2026-11-05T20:08+0300

екатеринбург

агентство стратегических инициатив

аси

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Агентство стратегических инициатив (АСИ) учредило премию для участников Международного чемпионата высокотехнологичных профессий "Хайтек: навыки будущего", победитель в блоке "Производительность труда" и его наставник получат по миллиону рублей, сообщила пресс-служба АСИ. В пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в четверг состоялась пресс-конференция на тему: "Специалист в мире высоких технологий", участие в которой принял директор направления "Молодые профессионалы" АНО "Агентство стратегических инициатив" Александр Вайно. "Агентство стратегических инициатив (АСИ) учредило специальную премию для участников Международного чемпионата высокотехнологичных профессий "Хайтек: навыки будущего". Победитель в блоке компетенций "Производительность труда" и его наставник получат по миллиону рублей", - сообщается на сайте АСИ. По словам Вайно, престиж инженерной профессии растет, и материально поощрять победителей чемпионата - правильное решение, так как "образ человека-рационализатора, изобретателя, созидателя должен подкрепляться конкретными действиями". Он также отметил, что к 2030 году производительность труда в России должна вырасти практически на четверть. "Хайтек: навыки будущего" - это международный чемпионат высокотехнологичных профессий, представляющий собой площадку, где встречаются специалисты, чтобы развивать промышленность, придумывать новые решения и готовить кадры для высокотехнологичных отраслей. Он пройдет в Екатеринбурге с 9 по 13 ноября.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

екатеринбург, агентство стратегических инициатив, аси