Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
BP продала 5% акций Aker BP, сократив долю до 10,9% - 05.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261105/bp-874937318.html
BP продала 5% акций Aker BP, сократив долю до 10,9%
BP продала 5% акций Aker BP, сократив долю до 10,9% - 05.11.2026, ПРАЙМ
BP продала 5% акций Aker BP, сократив долю до 10,9%
Британская энергетическая компания BP продала 5% акций норвежской нефтегазовой Aker BP, сократив свою долю участия до 10,9%, по цене, обеспечившей... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T11:28+0300
2026-11-05T11:28+0300
нефть
норвегия
bp
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874937318.jpg?1793867307
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Британская энергетическая компания BP продала 5% акций норвежской нефтегазовой Aker BP, сократив свою долю участия до 10,9%, по цене, обеспечившей дополнительный 1 миллиард долларов, следует из пресс-релиза BP. "BP успешно осуществила продажу 5% из своих 15,9% акций в ведущем независимом норвежском производителе нефти и газа Aker BP по цене 311 норвежских крон за акцию, увеличив валовую выручку примерно на 9,83 миллиарда норвежских крон (1,06 миллиарда долларов)", - говорится в сообщении. Как отмечается в релизе, после продажи британская компания будет владеть 68,7 миллиона акций в Aker BP, что составляет примерно 10,9% доли. BP - британская компания, одна из крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году. Aker BP - норвежская компания, занимающаяся разведкой, разработкой и добычей нефти и газа на континентальном шельфе Норвегии.
норвегия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, норвегия, bp
Нефть, НОРВЕГИЯ, BP
11:28 05.11.2026
 
BP продала 5% акций Aker BP, сократив долю до 10,9%

BP продала 5% акций норвежской нефтегазовой Aker BP, сократив долю до 10,9%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Британская энергетическая компания BP продала 5% акций норвежской нефтегазовой Aker BP, сократив свою долю участия до 10,9%, по цене, обеспечившей дополнительный 1 миллиард долларов, следует из пресс-релиза BP.
"BP успешно осуществила продажу 5% из своих 15,9% акций в ведущем независимом норвежском производителе нефти и газа Aker BP по цене 311 норвежских крон за акцию, увеличив валовую выручку примерно на 9,83 миллиарда норвежских крон (1,06 миллиарда долларов)", - говорится в сообщении.
Как отмечается в релизе, после продажи британская компания будет владеть 68,7 миллиона акций в Aker BP, что составляет примерно 10,9% доли.
BP - британская компания, одна из крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.
Aker BP - норвежская компания, занимающаяся разведкой, разработкой и добычей нефти и газа на континентальном шельфе Норвегии.
 
НефтьНОРВЕГИЯBP
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала