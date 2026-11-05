https://1prime.ru/20261105/bp-874937318.html

BP продала 5% акций Aker BP, сократив долю до 10,9%

BP продала 5% акций Aker BP, сократив долю до 10,9% - 05.11.2026, ПРАЙМ

BP продала 5% акций Aker BP, сократив долю до 10,9%

Британская энергетическая компания BP продала 5% акций норвежской нефтегазовой Aker BP, сократив свою долю участия до 10,9%, по цене, обеспечившей... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T11:28+0300

2026-11-05T11:28+0300

2026-11-05T11:28+0300

нефть

норвегия

bp

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Британская энергетическая компания BP продала 5% акций норвежской нефтегазовой Aker BP, сократив свою долю участия до 10,9%, по цене, обеспечившей дополнительный 1 миллиард долларов, следует из пресс-релиза BP. "BP успешно осуществила продажу 5% из своих 15,9% акций в ведущем независимом норвежском производителе нефти и газа Aker BP по цене 311 норвежских крон за акцию, увеличив валовую выручку примерно на 9,83 миллиарда норвежских крон (1,06 миллиарда долларов)", - говорится в сообщении. Как отмечается в релизе, после продажи британская компания будет владеть 68,7 миллиона акций в Aker BP, что составляет примерно 10,9% доли. BP - британская компания, одна из крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году. Aker BP - норвежская компания, занимающаяся разведкой, разработкой и добычей нефти и газа на континентальном шельфе Норвегии.

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нефть, норвегия, bp