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Число частных инвесторов на Московской бирже выросло на 290,5 тысячи

Число частных инвесторов на Московской бирже выросло на 290,5 тысячи - 05.11.2026, ПРАЙМ

Число частных инвесторов на Московской бирже выросло на 290,5 тысячи

Количество частных инвесторов с брокерскими счетами на Московской бирже за октябрь выросло на 290,5 тысячи, достигнув 43 миллионов, говорится в сообщении... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T11:46+0300

2026-11-05T11:46+0300

2026-11-05T11:59+0300

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Количество частных инвесторов с брокерскими счетами на Московской бирже за октябрь выросло на 290,5 тысячи, достигнув 43 миллионов, говорится в сообщении торговой площадки. "Количество частных инвесторов с брокерскими счетами на Московской бирже по итогам октября 2026 года достигло 43 миллионов (плюс 290,5 тысяч за октябрь), ими открыто более 82,7 миллиона счетов", - говорится в сообщении. Общие инвестиции физических лиц в ценные бумаги на фондовом рынке Московской биржи в октябре составили 166,7 миллиарда рублей. Частные инвесторы в октябре вложили в облигации 145,7 миллиарда рублей (рост 29,3% в годовом выражении), а в паевые инвестиционные фонды – 30,7 миллиарда, также сообщила биржа. При этом сделки на Московской бирже в прошедшем месяце заключали более 3 миллионов человек, из них более 353,5 тысячи – квалифицированные инвесторы, добавляется там же. Доля физлиц в обороте торгов акциями в октябре составила 67,8%, облигациями – 11,5%, на срочном рынке – 49,4%. Биржа также традиционно анализирует так называемый "народный портфель" - наиболее популярные у частного инвестора акции. В октябре в него вошли обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (29,3% и 6,6% соответственно), акции "Лукойла" (15,2%), "Газпрома" (13%), ВТБ (6,9%), "Т-Технологий" (6,7%), Х5 (5,7%), "Яндекса" (5,6%), "Роснефти" (5,6%), "Новатэка" (5,5%). Количество индивидуальных инвестиционных счетов по итогам октября составило 6,5 миллиона. Торговый оборот по их счетам составил 322,2 миллиарда рублей. В структуре оборота 52% – сделки с акциями, 20% – с облигациями и 28% – с паями ПИФов. Лидерами по количеству открытых таких счетов стали Москва (665,7 тысячи), Московская область (386,2 тысячи) и Санкт-Петербург (326,5 тысячи). За ними следуют Краснодарский край (219,5 тысячи счетов), Свердловская область (214,2 тысячи), Башкирия (194,7 тысячи), Татарстан (176,6 тысячи), Ростовская (172,8 тысячи), Челябинская (155,6 тысячи) и Самарская области (146,3 тысячи счетов).

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московская область

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финансы, москва, московская область, санкт-петербург, сбербанк, лукойл, газпром