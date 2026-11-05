https://1prime.ru/20261105/dizel-874938257.html

FT: сделка Трампа и Путина по дизелю оказалась под угрозой

FT: сделка Трампа и Путина по дизелю оказалась под угрозой - 05.11.2026, ПРАЙМ

FT: сделка Трампа и Путина по дизелю оказалась под угрозой

Договоренность Дональда Трампа с Владимиром Путиным о поставках дизельного топлива столкнулась с трудностями: два из трех танкеров, которые должны были... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T11:55+0300

2026-11-05T11:55+0300

2026-11-05T11:55+0300

нефть

алжир

дональд трамп

financial times

владимир путин

нью-йорк

бразилия

https://img.cdn1prime.ru/img/84220/73/842207332_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e4ed4278463a67d7361fe40726b92150.jpg

МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Договоренность Дональда Трампа с Владимиром Путиным о поставках дизельного топлива столкнулась с трудностями: два из трех танкеров, которые должны были доставить первые партии в американские порты, изменили маршрут, пишет Financial Times.По данным издания, находящийся под санкциями танкер Talisman покинул Атлантический океан и направился в Средиземное море — сейчас судно находится у берегов Алжира и ожидает распоряжений. Другой танкер, Leruo, 2 ноября изменил пункт назначения на Бразилию. Третье судно, Agioi Fanendes, продолжает движение к Нью-Йорку, однако порт разгрузки пока не подтвержден, а окончательные распоряжения о доставке груза не поступили. Еще одно судно, Beast, загрузившее дизель в Приморске 27 октября, также направляется к американскому побережью."Аналитик Kpler Мэтт Смит не исключил, что Agioi Fanendes тоже может изменить маршрут. По его словам, американские покупатели проявляют осторожность из-за юридических, политических и санкционных рисков", — отмечает FT.Как напоминает издание, соглашение вызвало противодействие демократов и части республиканцев: законодатели усомнились в законности поставок российского топлива, а губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл предупредила портовых операторов о возможных санкциях за прием таких грузов. Проблемы возникли на фоне сокращения запасов дизеля в США до минимума более чем за 20 лет — ниже 100 миллионов баррелей. С начала военного конфликта с Ираном фьючерсы на дизель подорожали более чем на 60%, а розничные цены достигли 6,27 доллара за галлон. Напомним, 9 октября Трамп объявил о договоренности с Путиным о возобновлении поставок: Россия согласилась направить на американский и мировой рынки более 300 тысяч тонн топлива, еще 500 тысяч — в ноябре. Для реализации сделки Вашингтон временно ослабил санкции на российский дизель до апреля 2027 года.

алжир

нью-йорк

бразилия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, алжир, дональд трамп, financial times, владимир путин, нью-йорк, бразилия