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FT: сделка Трампа и Путина по дизелю оказалась под угрозой
FT: сделка Трампа и Путина по дизелю оказалась под угрозой - 05.11.2026, ПРАЙМ
FT: сделка Трампа и Путина по дизелю оказалась под угрозой
Договоренность Дональда Трампа с Владимиром Путиным о поставках дизельного топлива столкнулась с трудностями: два из трех танкеров, которые должны были... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T11:55+0300
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МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Договоренность Дональда Трампа с Владимиром Путиным о поставках дизельного топлива столкнулась с трудностями: два из трех танкеров, которые должны были доставить первые партии в американские порты, изменили маршрут, пишет Financial Times.По данным издания, находящийся под санкциями танкер Talisman покинул Атлантический океан и направился в Средиземное море — сейчас судно находится у берегов Алжира и ожидает распоряжений. Другой танкер, Leruo, 2 ноября изменил пункт назначения на Бразилию. Третье судно, Agioi Fanendes, продолжает движение к Нью-Йорку, однако порт разгрузки пока не подтвержден, а окончательные распоряжения о доставке груза не поступили. Еще одно судно, Beast, загрузившее дизель в Приморске 27 октября, также направляется к американскому побережью."Аналитик Kpler Мэтт Смит не исключил, что Agioi Fanendes тоже может изменить маршрут. По его словам, американские покупатели проявляют осторожность из-за юридических, политических и санкционных рисков", — отмечает FT.Как напоминает издание, соглашение вызвало противодействие демократов и части республиканцев: законодатели усомнились в законности поставок российского топлива, а губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл предупредила портовых операторов о возможных санкциях за прием таких грузов. Проблемы возникли на фоне сокращения запасов дизеля в США до минимума более чем за 20 лет — ниже 100 миллионов баррелей. С начала военного конфликта с Ираном фьючерсы на дизель подорожали более чем на 60%, а розничные цены достигли 6,27 доллара за галлон. Напомним, 9 октября Трамп объявил о договоренности с Путиным о возобновлении поставок: Россия согласилась направить на американский и мировой рынки более 300 тысяч тонн топлива, еще 500 тысяч — в ноябре. Для реализации сделки Вашингтон временно ослабил санкции на российский дизель до апреля 2027 года.
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нефть, алжир, дональд трамп, financial times, владимир путин, нью-йорк, бразилия
Нефть, АЛЖИР, Дональд Трамп, Financial Times, Владимир Путин, Нью-Йорк, БРАЗИЛИЯ
FT: сделка Трампа и Путина по дизелю оказалась под угрозой
FT: законодатели США усомнились в законности поставок российского топлива