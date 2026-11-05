https://1prime.ru/20261105/dohody-874948093.html

Доходы Суэцкого канала за год в октябре выросли на 94%

Доходы Суэцкого канала за год в октябре выросли на 94% - 05.11.2026, ПРАЙМ

Доходы Суэцкого канала за год в октябре выросли на 94%

Доходы Суэцкого канала в октябре 2026 года увеличились на 94% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 724 миллионов долларов на фоне... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T15:49+0300

2026-11-05T15:49+0300

2026-11-05T15:51+0300

суэцкий канал

красное море

африка

центральные банки

центральный банк

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874948093.jpg?1793883073

БЕЙРУТ, 5 ноя — ПРАЙМ. Доходы Суэцкого канала в октябре 2026 года увеличились на 94% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 724 миллионов долларов на фоне восстановления судоходства после кризиса в Красном море, говорится в заявлении администрации канала. "В октябре через Суэцкий канал прошли 1490 судов с чистым тоннажем 88 миллионов тонн, что принесло доход в размере 724 миллионов долларов", - приводятся в заявлении слова руководителя администрации Усамы Рабиа, выступившего на дискуссии, организованной Ассоциацией египетских предпринимателей. По данным администрации, количество прошедших через канал судов увеличилось на 32%, суммарный чистый тоннаж на 86%, а доходы на 94% по сравнению с октябрем 2025 года. Тогда через канал прошли 1128 судов с чистым тоннажем 47 миллионов тонн, а выручка составила 373 миллиона долларов. Средний чистый тоннаж одного судна в октябре достиг 59 тысяч тонн против 42 тысяч тонн годом ранее. Как отметил Рабиа, показатели октября стали самыми высокими за месяц с момента начала кризиса в Красном море. Судоходство через Суэцкий канал существенно сократилось после обострения ситуации в Красном море в конце 2023 года, когда йеменские хуситы начали атаковать торговые суда. На фоне угроз безопасности многие международные перевозчики перенаправили суда в обход Африки через мыс Доброй Надежды. По данным Центрального банка Египта, в 2025 и 2026 финансовом году доходы канала составили около 4,4 миллиарда долларов против 3,6 миллиарда годом ранее.

суэцкий канал

красное море

африка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

суэцкий канал, красное море, африка, центральные банки, центральный банк