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"Выстрел в ногу": МИД отреагировал на возможный отказ Венгрии от газа из РФ

"Выстрел в ногу": МИД отреагировал на возможный отказ Венгрии от газа из РФ - 05.11.2026, ПРАЙМ

"Выстрел в ногу": МИД отреагировал на возможный отказ Венгрии от газа из РФ

Отказ от российских энергоресурсов усилит кризис и станет "выстрелом себе в ногу", заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский, комментируя планы... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T19:15+0300

2026-11-05T19:15+0300

2026-11-05T19:15+0300

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ВЕНА, 5 ноя - ПРАЙМ. Отказ от российских энергоресурсов усилит кризис и станет "выстрелом себе в ногу", заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский, комментируя планы Венгрии отказаться от поставок из России. "Это выстрел себе же в ногу. И за громогласным эффектом от всяких публичных заявлений, на самом деле, последует еще большая кризисная ситуация в экономике фокусных стран", - сказал замминистра, комментируя заявления Венгрии и других европейских стран о готовности отказаться от российских энергоресурсов. По словам Любинского, лучших предложений, чем делает российская сторона по энергоресурсам, Венгрия не получит ни от кого."По Венгрии... мы готовы, серьезно готовы садиться за стол и обсуждать все имеющиеся вопросы, если у венгерской стороны, у венгерского правительства, у премьер-министра есть вопросы. Они есть, судя по их публичным заявлениям. Но при этом не делается ничего для того, чтобы эти вопросы прояснять", - сказал замминистра.Он добавил, что без нормального диалога, будь то энергетика, поставки энергоносителей или атомная отрасль, невозможно найти приемлемые решения."Мы неоднократно говорили, что мы готовы сесть за стол и подробно в деталях проговорить, обсудить все и выработать взаимоприемлемые решения", - отметил Любинский.Министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань заявил в сентябре, что Будапешт готов выполнить требование Брюсселя по отказу от российского газа с октября 2027 года и якобы располагает альтернативными источниками. Евросоюз продолжает поэтапный отказ от российских энергоресурсов. Принятый в январе 2026 года регламент предусматривает прекращение оставшихся поставок российского СПГ по долгосрочным контрактам с начала 2027 года, а трубопроводного газа - осенью того же года. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов: он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

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россия, венгрия, ес, европа, газ, нефть