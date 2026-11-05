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"Выстрел в ногу": МИД отреагировал на возможный отказ Венгрии от газа из РФ
"Выстрел в ногу": МИД отреагировал на возможный отказ Венгрии от газа из РФ - 05.11.2026, ПРАЙМ
"Выстрел в ногу": МИД отреагировал на возможный отказ Венгрии от газа из РФ
Отказ от российских энергоресурсов усилит кризис и станет "выстрелом себе в ногу", заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский, комментируя планы... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T19:15+0300
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ВЕНА, 5 ноя - ПРАЙМ. Отказ от российских энергоресурсов усилит кризис и станет "выстрелом себе в ногу", заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский, комментируя планы Венгрии отказаться от поставок из России. "Это выстрел себе же в ногу. И за громогласным эффектом от всяких публичных заявлений, на самом деле, последует еще большая кризисная ситуация в экономике фокусных стран", - сказал замминистра, комментируя заявления Венгрии и других европейских стран о готовности отказаться от российских энергоресурсов. По словам Любинского, лучших предложений, чем делает российская сторона по энергоресурсам, Венгрия не получит ни от кого."По Венгрии... мы готовы, серьезно готовы садиться за стол и обсуждать все имеющиеся вопросы, если у венгерской стороны, у венгерского правительства, у премьер-министра есть вопросы. Они есть, судя по их публичным заявлениям. Но при этом не делается ничего для того, чтобы эти вопросы прояснять", - сказал замминистра.Он добавил, что без нормального диалога, будь то энергетика, поставки энергоносителей или атомная отрасль, невозможно найти приемлемые решения."Мы неоднократно говорили, что мы готовы сесть за стол и подробно в деталях проговорить, обсудить все и выработать взаимоприемлемые решения", - отметил Любинский.Министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань заявил в сентябре, что Будапешт готов выполнить требование Брюсселя по отказу от российского газа с октября 2027 года и якобы располагает альтернативными источниками. Евросоюз продолжает поэтапный отказ от российских энергоресурсов. Принятый в январе 2026 года регламент предусматривает прекращение оставшихся поставок российского СПГ по долгосрочным контрактам с начала 2027 года, а трубопроводного газа - осенью того же года. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов: он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
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Энергетика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, ЕС, ЕВРОПА, Газ, Нефть
"Выстрел в ногу": МИД отреагировал на возможный отказ Венгрии от газа из РФ
Любинский: отказ Венгрии от энергоресурсов из России станет выстрелом себе в ногу
ВЕНА, 5 ноя - ПРАЙМ. Отказ от российских энергоресурсов усилит кризис и станет "выстрелом себе в ногу", заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский, комментируя планы Венгрии отказаться от поставок из России.
"Это выстрел себе же в ногу. И за громогласным эффектом от всяких публичных заявлений, на самом деле, последует еще большая кризисная ситуация в экономике фокусных стран", - сказал замминистра, комментируя заявления Венгрии и других европейских стран о готовности отказаться от российских энергоресурсов.
По словам Любинского, лучших предложений, чем делает российская сторона по энергоресурсам, Венгрия не получит ни от кого.
"По Венгрии... мы готовы, серьезно готовы садиться за стол и обсуждать все имеющиеся вопросы, если у венгерской стороны, у венгерского правительства, у премьер-министра есть вопросы. Они есть, судя по их публичным заявлениям. Но при этом не делается ничего для того, чтобы эти вопросы прояснять", - сказал замминистра.
Он добавил, что без нормального диалога, будь то энергетика, поставки энергоносителей или атомная отрасль, невозможно найти приемлемые решения.
"Мы неоднократно говорили, что мы готовы сесть за стол и подробно в деталях проговорить, обсудить все и выработать взаимоприемлемые решения", - отметил Любинский.
Министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань заявил в сентябре, что Будапешт готов выполнить требование Брюсселя по отказу от российского газа с октября 2027 года и якобы располагает альтернативными источниками.
Евросоюз продолжает поэтапный отказ от российских энергоресурсов. Принятый в январе 2026 года регламент предусматривает прекращение оставшихся поставок российского СПГ по долгосрочным контрактам с начала 2027 года, а трубопроводного газа - осенью того же года.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов: он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.