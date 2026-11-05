Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Выстрел в ногу": МИД отреагировал на возможный отказ Венгрии от газа из РФ - 05.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20261105/gaz-874957905.html
"Выстрел в ногу": МИД отреагировал на возможный отказ Венгрии от газа из РФ
"Выстрел в ногу": МИД отреагировал на возможный отказ Венгрии от газа из РФ - 05.11.2026, ПРАЙМ
"Выстрел в ногу": МИД отреагировал на возможный отказ Венгрии от газа из РФ
Отказ от российских энергоресурсов усилит кризис и станет "выстрелом себе в ногу", заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский, комментируя планы... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T19:15+0300
2026-11-05T19:15+0300
энергетика
россия
венгрия
ес
европа
газ
нефть
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/02/1b/867872060_0:0:2601:1463_1920x0_80_0_0_fa57a8cac8297ae109c166759a3900b3.jpg
ВЕНА, 5 ноя - ПРАЙМ. Отказ от российских энергоресурсов усилит кризис и станет "выстрелом себе в ногу", заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский, комментируя планы Венгрии отказаться от поставок из России. "Это выстрел себе же в ногу. И за громогласным эффектом от всяких публичных заявлений, на самом деле, последует еще большая кризисная ситуация в экономике фокусных стран", - сказал замминистра, комментируя заявления Венгрии и других европейских стран о готовности отказаться от российских энергоресурсов. По словам Любинского, лучших предложений, чем делает российская сторона по энергоресурсам, Венгрия не получит ни от кого."По Венгрии... мы готовы, серьезно готовы садиться за стол и обсуждать все имеющиеся вопросы, если у венгерской стороны, у венгерского правительства, у премьер-министра есть вопросы. Они есть, судя по их публичным заявлениям. Но при этом не делается ничего для того, чтобы эти вопросы прояснять", - сказал замминистра.Он добавил, что без нормального диалога, будь то энергетика, поставки энергоносителей или атомная отрасль, невозможно найти приемлемые решения."Мы неоднократно говорили, что мы готовы сесть за стол и подробно в деталях проговорить, обсудить все и выработать взаимоприемлемые решения", - отметил Любинский.Министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань заявил в сентябре, что Будапешт готов выполнить требование Брюсселя по отказу от российского газа с октября 2027 года и якобы располагает альтернативными источниками. Евросоюз продолжает поэтапный отказ от российских энергоресурсов. Принятый в январе 2026 года регламент предусматривает прекращение оставшихся поставок российского СПГ по долгосрочным контрактам с начала 2027 года, а трубопроводного газа - осенью того же года. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов: он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
венгрия
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/02/1b/867872060_120:0:2481:1771_1920x0_80_0_0_707e34b3519c5bae9f305e588fd32f4b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, венгрия, ес, европа, газ, нефть
Энергетика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, ЕС, ЕВРОПА, Газ, Нефть
19:15 05.11.2026
 
"Выстрел в ногу": МИД отреагировал на возможный отказ Венгрии от газа из РФ

Любинский: отказ Венгрии от энергоресурсов из России станет выстрелом себе в ногу

© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
Инженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2026
© AP Photo / Bela Szandelszky
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЕНА, 5 ноя - ПРАЙМ. Отказ от российских энергоресурсов усилит кризис и станет "выстрелом себе в ногу", заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский, комментируя планы Венгрии отказаться от поставок из России.
"Это выстрел себе же в ногу. И за громогласным эффектом от всяких публичных заявлений, на самом деле, последует еще большая кризисная ситуация в экономике фокусных стран", - сказал замминистра, комментируя заявления Венгрии и других европейских стран о готовности отказаться от российских энергоресурсов.
По словам Любинского, лучших предложений, чем делает российская сторона по энергоресурсам, Венгрия не получит ни от кого.
"По Венгрии... мы готовы, серьезно готовы садиться за стол и обсуждать все имеющиеся вопросы, если у венгерской стороны, у венгерского правительства, у премьер-министра есть вопросы. Они есть, судя по их публичным заявлениям. Но при этом не делается ничего для того, чтобы эти вопросы прояснять", - сказал замминистра.
Он добавил, что без нормального диалога, будь то энергетика, поставки энергоносителей или атомная отрасль, невозможно найти приемлемые решения.
"Мы неоднократно говорили, что мы готовы сесть за стол и подробно в деталях проговорить, обсудить все и выработать взаимоприемлемые решения", - отметил Любинский.
Министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань заявил в сентябре, что Будапешт готов выполнить требование Брюсселя по отказу от российского газа с октября 2027 года и якобы располагает альтернативными источниками.
Евросоюз продолжает поэтапный отказ от российских энергоресурсов. Принятый в январе 2026 года регламент предусматривает прекращение оставшихся поставок российского СПГ по долгосрочным контрактам с начала 2027 года, а трубопроводного газа - осенью того же года.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов: он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
 
ЭнергетикаРОССИЯВЕНГРИЯЕСЕВРОПАГазНефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала