Кризис автопрома в Германии достиг пика, пишут СМИ
Bild: до 2030 года Германия может потерять еще 200 тысяч рабочих мест в автопроме
© Unsplash/Norbert BraunРейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Norbert Braun
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Кризис добрался до немецких производителей автокомпонентов: компания Schaeffler, выпускающая сцепления и приводы для электромобилей, объявила о новой программе экономии, пишет ИноСМИ со ссылкой на Bild.
Как отмечает издание, это лишь одно из звеньев длинной цепи сокращений. С июля 2024 года о планах урезать штат объявили ZF (до 14 тысяч рабочих мест), Ford (2900 в Кельне), Volkswagen (более 35 тысяч до 2030 года), Porsche (1900), Audi (7500), Daimler Truck (около пяти тысяч), Bosch (еще 13 тысяч), Mahle, Valeo, Opel, Magna и другие.
К этому добавляется волна банкротств: по данным RSM Ebner Stolz, с начала 2024 года до середины 2026-го среди немецких поставщиков автокомпонентов запущено 333 процедуры банкротства.
Статистика подтверждает масштаб: в конце июня 2026 года в немецком автопроме работало на 42,3 тысячи человек меньше, чем годом ранее (-5,8%), а общее число занятых сократилось до 691,5 тысячи — минимум с 2005 года. У производителей автокомпонентов падение еще сильнее — на 7,6%, до 219,5 тысячи. Roland Berger ожидает, что до 2030 года отрасль потеряет как минимум еще 200 тысяч рабочих мест, а число автозаводов к 2030–2035 годам может сократиться с 20 до менее чем 15.
Причины — высокие издержки и конкуренция с Китаем: в 2025 году немецкие заводы были загружены лишь на 60% при необходимых 75–80%, а на вывод новой модели у них уходит 48–60 месяцев против 18–24 у китайских конкурентов. "Если мы будем продолжать в том же духе, через 15 лет нас уже не будет", — предупредил глава Knorr-Bremse Марк Ллистоселла.