Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кризис автопрома в Германии достиг пика, пишут СМИ - 05.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261105/germaniya-874937402.html
Кризис автопрома в Германии достиг пика, пишут СМИ
Кризис автопрома в Германии достиг пика, пишут СМИ - 05.11.2026, ПРАЙМ
Кризис автопрома в Германии достиг пика, пишут СМИ
Кризис добрался до немецких производителей автокомпонентов: компания Schaeffler, выпускающая сцепления и приводы для электромобилей, объявила о новой программе... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T11:55+0300
2026-11-05T11:55+0300
бизнес
германия
bild
ford
volkswagen
европа
берлин
промышленность
https://img.cdn1prime.ru/img/84125/32/841253204_0:95:2400:1445_1920x0_80_0_0_77248ef471c6e937d5c48eceef62f076.jpg
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Кризис добрался до немецких производителей автокомпонентов: компания Schaeffler, выпускающая сцепления и приводы для электромобилей, объявила о новой программе экономии, пишет ИноСМИ со ссылкой на Bild.По всей Европе планируется сократить 3460 рабочих мест, около 2660 из них — в Германии. Кроме того, концерн намерен закрыть пять предприятий, четыре из них находятся в ФРГ: в Дортмунде, Морбахе, Берлине и Швальбахе.Как отмечает издание, это лишь одно из звеньев длинной цепи сокращений. С июля 2024 года о планах урезать штат объявили ZF (до 14 тысяч рабочих мест), Ford (2900 в Кельне), Volkswagen (более 35 тысяч до 2030 года), Porsche (1900), Audi (7500), Daimler Truck (около пяти тысяч), Bosch (еще 13 тысяч), Mahle, Valeo, Opel, Magna и другие.К этому добавляется волна банкротств: по данным RSM Ebner Stolz, с начала 2024 года до середины 2026-го среди немецких поставщиков автокомпонентов запущено 333 процедуры банкротства.Статистика подтверждает масштаб: в конце июня 2026 года в немецком автопроме работало на 42,3 тысячи человек меньше, чем годом ранее (-5,8%), а общее число занятых сократилось до 691,5 тысячи — минимум с 2005 года. У производителей автокомпонентов падение еще сильнее — на 7,6%, до 219,5 тысячи. Roland Berger ожидает, что до 2030 года отрасль потеряет как минимум еще 200 тысяч рабочих мест, а число автозаводов к 2030–2035 годам может сократиться с 20 до менее чем 15. Причины — высокие издержки и конкуренция с Китаем: в 2025 году немецкие заводы были загружены лишь на 60% при необходимых 75–80%, а на вывод новой модели у них уходит 48–60 месяцев против 18–24 у китайских конкурентов. "Если мы будем продолжать в том же духе, через 15 лет нас уже не будет", — предупредил глава Knorr-Bremse Марк Ллистоселла.
германия
европа
берлин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/84125/32/841253204_174:0:2227:1540_1920x0_80_0_0_d6bdaddd58ad41d259537ce92861dddb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, германия, bild, ford, volkswagen, европа, берлин, промышленность
Бизнес, ГЕРМАНИЯ, Bild, Ford, Volkswagen, ЕВРОПА, Берлин, Промышленность
11:55 05.11.2026
 
Кризис автопрома в Германии достиг пика, пишут СМИ

Bild: до 2030 года Германия может потерять еще 200 тысяч рабочих мест в автопроме

© Unsplash/Norbert BraunРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Norbert Braun
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Кризис добрался до немецких производителей автокомпонентов: компания Schaeffler, выпускающая сцепления и приводы для электромобилей, объявила о новой программе экономии, пишет ИноСМИ со ссылкой на Bild.
По всей Европе планируется сократить 3460 рабочих мест, около 2660 из них — в Германии. Кроме того, концерн намерен закрыть пять предприятий, четыре из них находятся в ФРГ: в Дортмунде, Морбахе, Берлине и Швальбахе.
Как отмечает издание, это лишь одно из звеньев длинной цепи сокращений. С июля 2024 года о планах урезать штат объявили ZF (до 14 тысяч рабочих мест), Ford (2900 в Кельне), Volkswagen (более 35 тысяч до 2030 года), Porsche (1900), Audi (7500), Daimler Truck (около пяти тысяч), Bosch (еще 13 тысяч), Mahle, Valeo, Opel, Magna и другие.
К этому добавляется волна банкротств: по данным RSM Ebner Stolz, с начала 2024 года до середины 2026-го среди немецких поставщиков автокомпонентов запущено 333 процедуры банкротства.
Статистика подтверждает масштаб: в конце июня 2026 года в немецком автопроме работало на 42,3 тысячи человек меньше, чем годом ранее (-5,8%), а общее число занятых сократилось до 691,5 тысячи — минимум с 2005 года. У производителей автокомпонентов падение еще сильнее — на 7,6%, до 219,5 тысячи. Roland Berger ожидает, что до 2030 года отрасль потеряет как минимум еще 200 тысяч рабочих мест, а число автозаводов к 2030–2035 годам может сократиться с 20 до менее чем 15.
Причины — высокие издержки и конкуренция с Китаем: в 2025 году немецкие заводы были загружены лишь на 60% при необходимых 75–80%, а на вывод новой модели у них уходит 48–60 месяцев против 18–24 у китайских конкурентов. "Если мы будем продолжать в том же духе, через 15 лет нас уже не будет", — предупредил глава Knorr-Bremse Марк Ллистоселла.
 
БизнесГЕРМАНИЯBildFordVolkswagenЕВРОПАБерлинПромышленность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала