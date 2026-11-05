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Госдолг Киргизии достиг почти 10,4 миллиарда долларов

Госдолг Киргизии достиг почти 10,4 миллиарда долларов - 05.11.2026, ПРАЙМ

Госдолг Киргизии достиг почти 10,4 миллиарда долларов

Госдолг Киргизии достиг почти 10,4 миллиарда долларов, такие данные приводятся в отчете министерства финансов республики. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T20:13+0300

2026-11-05T20:13+0300

2026-11-05T20:13+0300

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БИШКЕК, 5 ноя - ПРАЙМ. Госдолг Киргизии достиг почти 10,4 миллиарда долларов, такие данные приводятся в отчете министерства финансов республики. В опубликованном ведомством документе "Структура государственного долга" указано, что по состоянию на 30 сентября 2026 года размер государственного долга составляет 10 миллиардов 371 миллион долларов. По прогнозам минфина, это составит 38,55% к ожидаемому в 2026 году размеру ВВП страны. В структуре госдолга внешний долг составляет 50,9% - 5 миллиардов 275 миллионов долларов. Крупнейшим кредитором республики является Экспортно-Импортный банк Китая – ему Киргизия задолжала 1 миллиард 368 миллионов долларов. Также почти миллиард долларов Бишкек должен Международной ассоциации развития (группа Всемирного банка) и 947 миллионов – Азиатскому банку развития. Ранее президент республики Садыр Жапаров заявлял, что Киргизия намерена полностью погасить внешний долг к 2035 году.

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мировая экономика, киргизия, китай, бишкек, садыр жапаров, всемирный банк, азиатский банк развития