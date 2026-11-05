Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдолг Киргизии достиг почти 10,4 миллиарда долларов - 05.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261105/gosdolg-874961055.html
Госдолг Киргизии достиг почти 10,4 миллиарда долларов
Госдолг Киргизии достиг почти 10,4 миллиарда долларов - 05.11.2026, ПРАЙМ
Госдолг Киргизии достиг почти 10,4 миллиарда долларов
Госдолг Киргизии достиг почти 10,4 миллиарда долларов, такие данные приводятся в отчете министерства финансов республики. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T20:13+0300
2026-11-05T20:13+0300
мировая экономика
киргизия
китай
бишкек
садыр жапаров
всемирный банк
азиатский банк развития
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874961055.jpg?1793898822
БИШКЕК, 5 ноя - ПРАЙМ. Госдолг Киргизии достиг почти 10,4 миллиарда долларов, такие данные приводятся в отчете министерства финансов республики. В опубликованном ведомством документе "Структура государственного долга" указано, что по состоянию на 30 сентября 2026 года размер государственного долга составляет 10 миллиардов 371 миллион долларов. По прогнозам минфина, это составит 38,55% к ожидаемому в 2026 году размеру ВВП страны. В структуре госдолга внешний долг составляет 50,9% - 5 миллиардов 275 миллионов долларов. Крупнейшим кредитором республики является Экспортно-Импортный банк Китая – ему Киргизия задолжала 1 миллиард 368 миллионов долларов. Также почти миллиард долларов Бишкек должен Международной ассоциации развития (группа Всемирного банка) и 947 миллионов – Азиатскому банку развития. Ранее президент республики Садыр Жапаров заявлял, что Киргизия намерена полностью погасить внешний долг к 2035 году.
киргизия
китай
бишкек
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, киргизия, китай, бишкек, садыр жапаров, всемирный банк, азиатский банк развития
Мировая экономика, КИРГИЗИЯ, КИТАЙ, Бишкек, Садыр Жапаров, Всемирный банк, Азиатский банк развития
20:13 05.11.2026
 
Госдолг Киргизии достиг почти 10,4 миллиарда долларов

Минфин Киргизии: госдолг республики достиг почти 10,4 миллиарда долларов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БИШКЕК, 5 ноя - ПРАЙМ. Госдолг Киргизии достиг почти 10,4 миллиарда долларов, такие данные приводятся в отчете министерства финансов республики.
В опубликованном ведомством документе "Структура государственного долга" указано, что по состоянию на 30 сентября 2026 года размер государственного долга составляет 10 миллиардов 371 миллион долларов. По прогнозам минфина, это составит 38,55% к ожидаемому в 2026 году размеру ВВП страны.
В структуре госдолга внешний долг составляет 50,9% - 5 миллиардов 275 миллионов долларов. Крупнейшим кредитором республики является Экспортно-Импортный банк Китая – ему Киргизия задолжала 1 миллиард 368 миллионов долларов. Также почти миллиард долларов Бишкек должен Международной ассоциации развития (группа Всемирного банка) и 947 миллионов – Азиатскому банку развития.
Ранее президент республики Садыр Жапаров заявлял, что Киргизия намерена полностью погасить внешний долг к 2035 году.
 
Мировая экономикаКИРГИЗИЯКИТАЙБишкекСадыр ЖапаровВсемирный банкАзиатский банк развития
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала