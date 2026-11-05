https://1prime.ru/20261105/gosdolg-874961055.html
Госдолг Киргизии достиг почти 10,4 миллиарда долларов
Госдолг Киргизии достиг почти 10,4 миллиарда долларов - 05.11.2026, ПРАЙМ
Госдолг Киргизии достиг почти 10,4 миллиарда долларов
Госдолг Киргизии достиг почти 10,4 миллиарда долларов, такие данные приводятся в отчете министерства финансов республики. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T20:13+0300
2026-11-05T20:13+0300
2026-11-05T20:13+0300
мировая экономика
киргизия
китай
бишкек
садыр жапаров
всемирный банк
азиатский банк развития
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874961055.jpg?1793898822
БИШКЕК, 5 ноя - ПРАЙМ. Госдолг Киргизии достиг почти 10,4 миллиарда долларов, такие данные приводятся в отчете министерства финансов республики.
В опубликованном ведомством документе "Структура государственного долга" указано, что по состоянию на 30 сентября 2026 года размер государственного долга составляет 10 миллиардов 371 миллион долларов. По прогнозам минфина, это составит 38,55% к ожидаемому в 2026 году размеру ВВП страны.
В структуре госдолга внешний долг составляет 50,9% - 5 миллиардов 275 миллионов долларов. Крупнейшим кредитором республики является Экспортно-Импортный банк Китая – ему Киргизия задолжала 1 миллиард 368 миллионов долларов. Также почти миллиард долларов Бишкек должен Международной ассоциации развития (группа Всемирного банка) и 947 миллионов – Азиатскому банку развития.
Ранее президент республики Садыр Жапаров заявлял, что Киргизия намерена полностью погасить внешний долг к 2035 году.
киргизия
китай
бишкек
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, киргизия, китай, бишкек, садыр жапаров, всемирный банк, азиатский банк развития
Мировая экономика, КИРГИЗИЯ, КИТАЙ, Бишкек, Садыр Жапаров, Всемирный банк, Азиатский банк развития
Госдолг Киргизии достиг почти 10,4 миллиарда долларов
Минфин Киргизии: госдолг республики достиг почти 10,4 миллиарда долларов
БИШКЕК, 5 ноя - ПРАЙМ. Госдолг Киргизии достиг почти 10,4 миллиарда долларов, такие данные приводятся в отчете министерства финансов республики.
В опубликованном ведомством документе "Структура государственного долга" указано, что по состоянию на 30 сентября 2026 года размер государственного долга составляет 10 миллиардов 371 миллион долларов. По прогнозам минфина, это составит 38,55% к ожидаемому в 2026 году размеру ВВП страны.
В структуре госдолга внешний долг составляет 50,9% - 5 миллиардов 275 миллионов долларов. Крупнейшим кредитором республики является Экспортно-Импортный банк Китая – ему Киргизия задолжала 1 миллиард 368 миллионов долларов. Также почти миллиард долларов Бишкек должен Международной ассоциации развития (группа Всемирного банка) и 947 миллионов – Азиатскому банку развития.
Ранее президент республики Садыр Жапаров заявлял, что Киргизия намерена полностью погасить внешний долг к 2035 году.