https://1prime.ru/20261105/indija-874942299.html

Индия упростит получение визы в страну

Индия упростит получение визы в страну - 05.11.2026, ПРАЙМ

Индия упростит получение визы в страну

Индийские власти планируют убрать порядка 70% вопросов из визовых анкет, что упростит получение визы в страну, изменения могут вступить в силу в 2027 году и... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T13:41+0300

2026-11-05T13:41+0300

2026-11-05T13:41+0300

туризм

бизнес

индия

гоа

атор

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874942299.jpg?1793875308

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Индийские власти планируют убрать порядка 70% вопросов из визовых анкет, что упростит получение визы в страну, изменения могут вступить в силу в 2027 году и коснутся в том числе россиян, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Сейчас при оформлении электронной визы путешественникам приходится заполнять до девяти страниц - помимо паспортных данных и информации о поездке, анкета содержит вопросы о биографии заявителя, его работе и других обстоятельствах, отмечает ассоциация. "Получить визу в Индию может стать гораздо проще. Власти страны готовят масштабное обновление визовых анкет: количество полей для заполнения планируют сократить примерно на 70%. Изменения могут вступить в силу уже в 2027 году", - говорится в сообщении. Отмечается, что россиян изменения тоже коснутся. "Для туристических поездок в Индию, включая Гоа, по-прежнему нужна виза (россиянам - ред.). Ее можно оформить онлайн на 30 дней, один год или пять лет", - добавила АТОР. Так, из анкет планируется убрать повторяющиеся и избыточные вопросы, например, заполнение графы "Район", поскольку административное деление других стран не всегда совпадает с индийским, также планируется упростить указание адреса пребывания туриста в Индии, в том числе гостиницы. За последний год процедура получения визы в Индию уже стала удобнее - с декабря 2025 года подавать документы на 30-дневную электронную туристическую визу разрешили за 120 дней до поездки вместо прежних 30 дней, заключила ассоциация.

индия

гоа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, индия, гоа, атор