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Индия упростит получение визы в страну - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Индия упростит получение визы в страну
Индия упростит получение визы в страну - 05.11.2026, ПРАЙМ
Индия упростит получение визы в страну
Индийские власти планируют убрать порядка 70% вопросов из визовых анкет, что упростит получение визы в страну, изменения могут вступить в силу в 2027 году и... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T13:41+0300
2026-11-05T13:41+0300
туризм
бизнес
индия
гоа
атор
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Индийские власти планируют убрать порядка 70% вопросов из визовых анкет, что упростит получение визы в страну, изменения могут вступить в силу в 2027 году и коснутся в том числе россиян, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Сейчас при оформлении электронной визы путешественникам приходится заполнять до девяти страниц - помимо паспортных данных и информации о поездке, анкета содержит вопросы о биографии заявителя, его работе и других обстоятельствах, отмечает ассоциация. "Получить визу в Индию может стать гораздо проще. Власти страны готовят масштабное обновление визовых анкет: количество полей для заполнения планируют сократить примерно на 70%. Изменения могут вступить в силу уже в 2027 году", - говорится в сообщении. Отмечается, что россиян изменения тоже коснутся. "Для туристических поездок в Индию, включая Гоа, по-прежнему нужна виза (россиянам - ред.). Ее можно оформить онлайн на 30 дней, один год или пять лет", - добавила АТОР. Так, из анкет планируется убрать повторяющиеся и избыточные вопросы, например, заполнение графы "Район", поскольку административное деление других стран не всегда совпадает с индийским, также планируется упростить указание адреса пребывания туриста в Индии, в том числе гостиницы. За последний год процедура получения визы в Индию уже стала удобнее - с декабря 2025 года подавать документы на 30-дневную электронную туристическую визу разрешили за 120 дней до поездки вместо прежних 30 дней, заключила ассоциация.
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192
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туризм, бизнес, индия, гоа, атор
Туризм, Бизнес, ИНДИЯ, ГОА, АТОР
13:41 05.11.2026
 
Индия упростит получение визы в страну

АТОР: в Индии упростят получение визы, упростив получение визы

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Индийские власти планируют убрать порядка 70% вопросов из визовых анкет, что упростит получение визы в страну, изменения могут вступить в силу в 2027 году и коснутся в том числе россиян, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Сейчас при оформлении электронной визы путешественникам приходится заполнять до девяти страниц - помимо паспортных данных и информации о поездке, анкета содержит вопросы о биографии заявителя, его работе и других обстоятельствах, отмечает ассоциация.
"Получить визу в Индию может стать гораздо проще. Власти страны готовят масштабное обновление визовых анкет: количество полей для заполнения планируют сократить примерно на 70%. Изменения могут вступить в силу уже в 2027 году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что россиян изменения тоже коснутся.
"Для туристических поездок в Индию, включая Гоа, по-прежнему нужна виза (россиянам - ред.). Ее можно оформить онлайн на 30 дней, один год или пять лет", - добавила АТОР.
Так, из анкет планируется убрать повторяющиеся и избыточные вопросы, например, заполнение графы "Район", поскольку административное деление других стран не всегда совпадает с индийским, также планируется упростить указание адреса пребывания туриста в Индии, в том числе гостиницы.
За последний год процедура получения визы в Индию уже стала удобнее - с декабря 2025 года подавать документы на 30-дневную электронную туристическую визу разрешили за 120 дней до поездки вместо прежних 30 дней, заключила ассоциация.
 
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