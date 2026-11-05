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Казахстан нарастит экспорт нефти по БТД до 1,7 миллиона тонн

Казахстан нарастит экспорт нефти по БТД до 1,7 миллиона тонн - 05.11.2026, ПРАЙМ

Казахстан нарастит экспорт нефти по БТД до 1,7 миллиона тонн

Казахстан рассчитывает увеличить экспорт нефти по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД) до 1,7 миллиона тонн в 2027 году, что на 100 тысяч тонн больше... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T18:21+0300

2026-11-05T18:21+0300

2026-11-05T18:45+0300

нефть

баку

тбилиси

казахстан

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АЛМА-АТА, 5 ноя - ПРАЙМ. Казахстан рассчитывает увеличить экспорт нефти по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД) до 1,7 миллиона тонн в 2027 году, что на 100 тысяч тонн больше прогноза на текущий год, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики республики. "Прогнозируемый объем на 2026 год - 1,6 миллиона тонн. План на 2027 год ожидается на уровне 1,7 миллиона тонн", - сообщили агентству в энергетическом ведомстве, отвечая на вопрос об экспорте казахстанской нефти по БТД. Как отметили в пресс-службе, за 10 месяцев 2026 года объем экспорта казахстанской нефти по БТД составил 1,32 миллиона тонн. В ведомстве также сообщили, что республика развивает дополнительные экспортные маршруты Баку - Тбилиси - Джейхан и Баку - Супса. Азербайджанская сторона, в свою очередь, выразила готовность увеличить прием казахстанской нефти по БТД до 2,2 миллиона тонн в год, подчеркнули в минэнерго. БТД - магистральный нефтепровод, предназначенный для транспортировки каспийской нефти из Азербайджана через Грузию в турецкий порт Джейхан на Средиземном море.

баку

тбилиси

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нефть, баку, тбилиси, казахстан