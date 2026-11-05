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В трех районах Киева ввели экстренные отключения электричества
В трех районах Киева ввели экстренные отключения электричества - 05.11.2026, ПРАЙМ
В трех районах Киева ввели экстренные отключения электричества
Экстренные отключения электроснабжения введены в трех районах Киева, сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T10:55+0300
2026-11-05T10:55+0300
2026-11-05T10:55+0300
киев
украина
укрэнерго
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МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Экстренные отключения электроснабжения введены в трех районах Киева, сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК.
"Киев: по команде "Укрэнерго" в части Святошинского, Шевченковского и Подольского районов применены экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко ранее призвал жителей Украины готовиться к тому, что в мороз электроснабжение в некоторых регионах страны может отсутствовать по несколько суток.
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киев, украина, укрэнерго
В трех районах Киева ввели экстренные отключения электричества
ДТЭК: в трех районах Киева ввели экстренные отключения электроснабжения
МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Экстренные отключения электроснабжения введены в трех районах Киева, сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК.
"Киев: по команде "Укрэнерго" в части Святошинского, Шевченковского и Подольского районов применены экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко ранее призвал жителей Украины готовиться к тому, что в мороз электроснабжение в некоторых регионах страны может отсутствовать по несколько суток.