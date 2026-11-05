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Добыча нефти в США по 30 октября достигла нового исторического максимума

Добыча нефти в США по 30 октября достигла нового исторического максимума - 05.11.2026, ПРАЙМ

Добыча нефти в США по 30 октября достигла нового исторического максимума

Добыча нефти в США на конец недели по 30 октября достигла нового исторического максимума в 14,003 миллиона баррелей в сутки, увеличившись на 11 тысяч баррелей в | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T08:46+0300

2026-11-05T08:46+0300

2026-11-05T08:46+0300

нефть

мировая экономика

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Добыча нефти в США на конец недели по 30 октября достигла нового исторического максимума в 14,003 миллиона баррелей в сутки, увеличившись на 11 тысяч баррелей в сутки к предшествующей неделе, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации (EIA) минэнерго страны. Предыдущий рекорд, достигнутый на конец недели по 23 октября, составлял 13,992 миллиона баррелей в сутки. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,736 миллиона баррелей в сутки. Точные данные о добыче управление публикует в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в августе добыча нефти в США составила 13,94 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в сентябре показатель составил 13,96 миллиона баррелей в сутки. В октябре EIA прогнозирует показатель на уровне 14 миллионов баррелей в сутки. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,66 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 6 октября повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 40 тысяч баррелей в день - до 13,87 миллиона баррелей в день, на 2027 год - также на 40 тысяч баррелей в день, до 14,3 миллиона баррелей в день.

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нефть, мировая экономика, сша, eia