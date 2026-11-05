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Нефтяники в октябре получили 415 млрд руб по топливному демпферу

Нефтяники в октябре получили 415 млрд руб по топливному демпферу - 05.11.2026, ПРАЙМ

Нефтяники в октябре получили 415 млрд руб по топливному демпферу

Нефтяные компании в октябре за сентябрь получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 415 миллиардов рублей по сравнению с... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T12:12+0300

2026-11-05T12:12+0300

2026-11-05T12:23+0300

нефть

минфин рф

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Нефтяные компании в октябре за сентябрь получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 415 миллиардов рублей по сравнению с 305,5 миллиарда в сентябре за август, свидетельствуют данные Минфина РФ.Суммарно в этом году нефтяники получили из бюджета 1,67 триллиона рублей, а выплатили в бюджет - 33,8 миллиарда рублей.Соответствующие выплаты за весь прошлый год составили 881,8 миллиарда рублей, сократившись по сравнению с 2024 годом более чем вдвое.Демпфирующий механизм заработал в России в 2019 году для сдерживания внутренних цен на топливо. Государство компенсирует компаниям часть разницы цен в случае, если экспортная стоимость бензина или дизельного топлива выше условной внутрироссийской (индикативной), указанной в Налоговом кодексе. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж.На фоне перебоев с поставками топлива этим летом в России начал действовать демпфер на импортный бензин, а также с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года предусматривается выплата по механизму по средним дистиллятам, реализуемым на внутреннем рынке. Кроме того, импортный демпфер был распространен на дизельное топливо и действует лишь в случае установления запрета на экспорт дизельного топлива, средних дистиллятов и авиационного керосина.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, минфин рф