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В Черниговской области ввели аварийные отключения электричества

В Черниговской области ввели аварийные отключения электричества - 05.11.2026, ПРАЙМ

В Черниговской области ввели аварийные отключения электричества

Украинская региональная энергетическая компания "Черниговоблэнерго" сообщила о введении в Черниговской области аварийных отключений электричества, жители будут... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T12:07+0300

2026-11-05T12:07+0300

2026-11-05T12:07+0300

газ

укрэнерго

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Украинская региональная энергетическая компания "Черниговоблэнерго" сообщила о введении в Черниговской области аварийных отключений электричества, жители будут без света более половины суток. "По указанию НЭК "Укрэнерго", в Черниговской области применено пять очередей графика аварийных отключений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Пять очередей графика соответствуют 12-16 часам без электричества. В компании напомнили, что графики действуют до соответствующего распоряжения "Укрэнерго". Ранее энергокомпания сообщала о том, что в области обесточены 35 тысяч потребителей.

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газ, укрэнерго