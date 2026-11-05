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В Черниговской области ввели аварийные отключения электричества
В Черниговской области ввели аварийные отключения электричества - 05.11.2026, ПРАЙМ
В Черниговской области ввели аварийные отключения электричества
Украинская региональная энергетическая компания "Черниговоблэнерго" сообщила о введении в Черниговской области аварийных отключений электричества, жители будут... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T12:07+0300
2026-11-05T12:07+0300
2026-11-05T12:07+0300
газ
укрэнерго
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874938716.jpg?1793869671
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Украинская региональная энергетическая компания "Черниговоблэнерго" сообщила о введении в Черниговской области аварийных отключений электричества, жители будут без света более половины суток.
"По указанию НЭК "Укрэнерго", в Черниговской области применено пять очередей графика аварийных отключений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Пять очередей графика соответствуют 12-16 часам без электричества. В компании напомнили, что графики действуют до соответствующего распоряжения "Укрэнерго".
Ранее энергокомпания сообщала о том, что в области обесточены 35 тысяч потребителей.
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газ, укрэнерго
В Черниговской области ввели аварийные отключения электричества
"Черниговоблэнерго" ввело в Черниговской области аварийные отключения электричества
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Украинская региональная энергетическая компания "Черниговоблэнерго" сообщила о введении в Черниговской области аварийных отключений электричества, жители будут без света более половины суток.
"По указанию НЭК "Укрэнерго", в Черниговской области применено пять очередей графика аварийных отключений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Пять очередей графика соответствуют 12-16 часам без электричества. В компании напомнили, что графики действуют до соответствующего распоряжения "Укрэнерго".
Ранее энергокомпания сообщала о том, что в области обесточены 35 тысяч потребителей.