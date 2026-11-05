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Пассажиры спецрейса из Перми в Москву смогут встретить Новый год два раза
Пассажиры спецрейса из Перми в Москву смогут встретить Новый год два раза - 05.11.2026, ПРАЙМ
Пассажиры спецрейса из Перми в Москву смогут встретить Новый год два раза
Пассажиры специального рейса авиакомпании "Победа" из Перми в Москву смогут встретить Новый год два раза, рассказали в авиакомпании. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T16:17+0300
2026-11-05T16:17+0300
2026-11-05T16:17+0300
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Пассажиры специального рейса авиакомпании "Победа" из Перми в Москву смогут встретить Новый год два раза, рассказали в авиакомпании.
"Отмечаем Новый год дважды на высоте 11 000 метров. Специальный новогодний рейс уже успел полюбиться нашим клиентам и стал доброй традицией авиакомпании. Самолет вылетает из Перми в 00:05 1 января 2027 года и прилетает в Москву в 23:55 31 декабря 2026 года", - говорится в сообщении.
Пассажиров на борту будут ждать праздничные активности, подарки и новогодние конкурсы, рассказали в авиакомпании.
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бизнес, туризм, россия, пермь, москва
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, ПЕРМЬ, МОСКВА
Пассажиры спецрейса из Перми в Москву смогут встретить Новый год два раза
Пассажиры спецрейса "Победа" из Перми в Москву смогут встретить Новый год два раза
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Пассажиры специального рейса авиакомпании "Победа" из Перми в Москву смогут встретить Новый год два раза, рассказали в авиакомпании.
"Отмечаем Новый год дважды на высоте 11 000 метров. Специальный новогодний рейс уже успел полюбиться нашим клиентам и стал доброй традицией авиакомпании. Самолет вылетает из Перми в 00:05 1 января 2027 года и прилетает в Москву в 23:55 31 декабря 2026 года", - говорится в сообщении.
Пассажиров на борту будут ждать праздничные активности, подарки и новогодние конкурсы, рассказали в авиакомпании.