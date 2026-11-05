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Песков прокомментировал договоренности о поставках российского дизтоплива - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Песков прокомментировал договоренности о поставках российского дизтоплива
Песков прокомментировал договоренности о поставках российского дизтоплива - 05.11.2026, ПРАЙМ
Песков прокомментировал договоренности о поставках российского дизтоплива
Уточняется заголовок, расширен бэкграунд (5-й абзац) | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T14:15+0300
2026-11-05T14:15+0300
россия
сша
украина
рязанская область
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
нпз
financial times
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Уточняется заголовок, расширен бэкграунд (5-й абзац) МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок, отметил, что коммерческие нюансы не могут быть публичными. Журналисты попросили Пескова прокомментировать сообщения газеты Financial Times, которая утверждает, что якобы два из трех танкеров с российским дизельным топливом, направлявшихся в сторону США, внезапно сменили курс "Мы не можем с вами обсуждать коммерческие нюансы. Коммерческие нюансы, они не могут становиться публичными", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, могут ли сообщения FT означать, что сделка сорвана. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября договорились о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого глава Белого дома снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. Как сообщал вице-премьер РФ Александр Новак, киевский режим не демонстрирует движения в сторону энергетического перемирия, атаковал 14 октября нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях. Зеленский публично возмущался из-за договоренностей России и США по дизтопливу, а позднее и вовсе заявил, что якобы запрещал удары по российским НПЗ, но теперь этого запрета нет.
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россия, сша, украина, рязанская область, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, нпз, financial times
РОССИЯ, США, УКРАИНА, Рязанская область, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, НПЗ, Financial Times
14:15 05.11.2026
 
Песков прокомментировал договоренности о поставках российского дизтоплива

Песков: коммерческие нюансы не могут быть публичными

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Уточняется заголовок, расширен бэкграунд (5-й абзац)
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок, отметил, что коммерческие нюансы не могут быть публичными.
Журналисты попросили Пескова прокомментировать сообщения газеты Financial Times, которая утверждает, что якобы два из трех танкеров с российским дизельным топливом, направлявшихся в сторону США, внезапно сменили курс
"Мы не можем с вами обсуждать коммерческие нюансы. Коммерческие нюансы, они не могут становиться публичными", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, могут ли сообщения FT означать, что сделка сорвана.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября договорились о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого глава Белого дома снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.
Как сообщал вице-премьер РФ Александр Новак, киевский режим не демонстрирует движения в сторону энергетического перемирия, атаковал 14 октября нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях. Зеленский публично возмущался из-за договоренностей России и США по дизтопливу, а позднее и вовсе заявил, что якобы запрещал удары по российским НПЗ, но теперь этого запрета нет.
 
РОССИЯСШАУКРАИНАРязанская областьДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампНПЗFinancial Times
 
 
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