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Профинансированные РКФР предприятия создали почти 34 тысячи рабочих мест

Профинансированные РКФР предприятия создали почти 34 тысячи рабочих мест - 05.11.2026, ПРАЙМ

Профинансированные РКФР предприятия создали почти 34 тысячи рабочих мест

Профинансированные Российско-киргизским фондом развития (РКФР) предприятия создали в Киргизии почти 34 тысячи рабочих мест, рассказал РИА Новости председатель... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T02:07+0300

2026-11-05T02:07+0300

2026-11-05T02:07+0300

россия

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БИШКЕК, 5 ноя - ПРАЙМ. Профинансированные Российско-киргизским фондом развития (РКФР) предприятия создали в Киргизии почти 34 тысячи рабочих мест, рассказал РИА Новости председатель правления фонда, бывший исполняющий обязанности премьер-министра республики Артем Новиков. "Самый понятный показатель — рабочие места. За годы деятельности фонда на профинансированных предприятиях их создано порядка 33,7 тысячи", - заявил председатель. Новиков уточнил, что за все годы работы РКФР профинансировал 3842 проекта на общую сумму почти 1,26 миллиарда долларов. "Но для нас результат — это не только сумма выданных кредитов. Важно, сколько предприятия производят, сколько инвестируют, экспортируют, платят налогов и сколько людей получают благодаря этим проектам работу", - подчеркнул глава фонда. Российско-Киргизский фонд развития был создан в 2014 году как финансовый инструмент, который должен был помочь адаптироваться экономике Киргизии к условиям Евразийского экономического союза. Первоначальный уставной капитал фонда в 500 миллионов долларов был полностью внесен российской стороной.

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