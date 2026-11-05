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Профинансированные РКФР предприятия создали почти 34 тысячи рабочих мест - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Профинансированные РКФР предприятия создали почти 34 тысячи рабочих мест
Профинансированные РКФР предприятия создали почти 34 тысячи рабочих мест - 05.11.2026, ПРАЙМ
Профинансированные РКФР предприятия создали почти 34 тысячи рабочих мест
Профинансированные Российско-киргизским фондом развития (РКФР) предприятия создали в Киргизии почти 34 тысячи рабочих мест, рассказал РИА Новости председатель... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T02:07+0300
2026-11-05T02:07+0300
россия
финансы
киргизия
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БИШКЕК, 5 ноя - ПРАЙМ. Профинансированные Российско-киргизским фондом развития (РКФР) предприятия создали в Киргизии почти 34 тысячи рабочих мест, рассказал РИА Новости председатель правления фонда, бывший исполняющий обязанности премьер-министра республики Артем Новиков. "Самый понятный показатель — рабочие места. За годы деятельности фонда на профинансированных предприятиях их создано порядка 33,7 тысячи", - заявил председатель. Новиков уточнил, что за все годы работы РКФР профинансировал 3842 проекта на общую сумму почти 1,26 миллиарда долларов. "Но для нас результат — это не только сумма выданных кредитов. Важно, сколько предприятия производят, сколько инвестируют, экспортируют, платят налогов и сколько людей получают благодаря этим проектам работу", - подчеркнул глава фонда. Российско-Киргизский фонд развития был создан в 2014 году как финансовый инструмент, который должен был помочь адаптироваться экономике Киргизии к условиям Евразийского экономического союза. Первоначальный уставной капитал фонда в 500 миллионов долларов был полностью внесен российской стороной.
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192
40
192
40
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4.7
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россия, финансы, киргизия
РОССИЯ, Финансы, КИРГИЗИЯ
02:07 05.11.2026
 
Профинансированные РКФР предприятия создали почти 34 тысячи рабочих мест

Профинансированные РКФР предприятия создали в Киргизии почти 34 тысячи рабочих мест

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БИШКЕК, 5 ноя - ПРАЙМ. Профинансированные Российско-киргизским фондом развития (РКФР) предприятия создали в Киргизии почти 34 тысячи рабочих мест, рассказал РИА Новости председатель правления фонда, бывший исполняющий обязанности премьер-министра республики Артем Новиков.
"Самый понятный показатель — рабочие места. За годы деятельности фонда на профинансированных предприятиях их создано порядка 33,7 тысячи", - заявил председатель.
Новиков уточнил, что за все годы работы РКФР профинансировал 3842 проекта на общую сумму почти 1,26 миллиарда долларов.
"Но для нас результат — это не только сумма выданных кредитов. Важно, сколько предприятия производят, сколько инвестируют, экспортируют, платят налогов и сколько людей получают благодаря этим проектам работу", - подчеркнул глава фонда.
Российско-Киргизский фонд развития был создан в 2014 году как финансовый инструмент, который должен был помочь адаптироваться экономике Киргизии к условиям Евразийского экономического союза. Первоначальный уставной капитал фонда в 500 миллионов долларов был полностью внесен российской стороной.
 
РОССИЯФинансыКИРГИЗИЯ
 
 
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