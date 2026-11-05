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Чистая прибыль ConocoPhillips за три квартала выросла в 1,5 раза
Чистая прибыль ConocoPhillips за три квартала выросла в 1,5 раза - 05.11.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль ConocoPhillips за три квартала выросла в 1,5 раза
Чистая прибыль американского нефтегазового гиганта ConocoPhillips за первые три квартала 2026 года увеличилась в 1,5 раза в годовом выражении и составила 10,115 | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T15:55+0300
2026-11-05T15:55+0300
2026-11-05T15:55+0300
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль американского нефтегазового гиганта ConocoPhillips за первые три квартала 2026 года увеличилась в 1,5 раза в годовом выражении и составила 10,115 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.
В пересчете на одну акцию прибыль поднялась до 8,32 доллара с 5,18 доллара за аналогичный период годом ранее. Выручка компании за период составила 55,633 миллиарда долларов, увеличившись на 17,5% в годовом выражении.
В третьем квартале чистая прибыль компании выросла в 2,3 раза - до 4,001 миллиарда долларов. В пересчете на одну акцию квартальная прибыль составила 3,34 доллара против 1,38 доллара за аналогичный период прошлого года. Выручка компании выросла на 29,2% - до 20,057 миллиарда долларов.
Добыча углеводородов в третьем квартале составила 2,302 миллиона баррелей в сутки. За все три квартала средняя добыча составила 2,286 миллиона баррелей в сутки.
Акции ConocoPhillips на предварительных торгах в США дорожают на 1,3%.
Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips основана в 1917 году и базируется в Хьюстоне, штат Техас. Работает в 13 странах.
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сша, техас, conocophillips
США, ТЕХАС, ConocoPhillips
Чистая прибыль ConocoPhillips за три квартала выросла в 1,5 раза
Чистая прибыль ConocoPhillips за первые три квартала 2026 года выросла в 1,5 раза
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль американского нефтегазового гиганта ConocoPhillips за первые три квартала 2026 года увеличилась в 1,5 раза в годовом выражении и составила 10,115 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.
В пересчете на одну акцию прибыль поднялась до 8,32 доллара с 5,18 доллара за аналогичный период годом ранее. Выручка компании за период составила 55,633 миллиарда долларов, увеличившись на 17,5% в годовом выражении.
В третьем квартале чистая прибыль компании выросла в 2,3 раза - до 4,001 миллиарда долларов. В пересчете на одну акцию квартальная прибыль составила 3,34 доллара против 1,38 доллара за аналогичный период прошлого года. Выручка компании выросла на 29,2% - до 20,057 миллиарда долларов.
Добыча углеводородов в третьем квартале составила 2,302 миллиона баррелей в сутки. За все три квартала средняя добыча составила 2,286 миллиона баррелей в сутки.
Акции ConocoPhillips на предварительных торгах в США дорожают на 1,3%.
Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips основана в 1917 году и базируется в Хьюстоне, штат Техас. Работает в 13 странах.