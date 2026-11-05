https://1prime.ru/20261105/prodazhi-874933203.html

Продажи легковых автомобилей Lada в октябре снизились на 10,7%

Продажи легковых автомобилей Lada в октябре снизились на 10,7% - 05.11.2026, ПРАЙМ

Продажи легковых автомобилей Lada в октябре снизились на 10,7%

Продажи легковых автомобилей Lada в октябре снизились на 10,7%, составив 29,7 тысячи автомобилей, а с начала года этот показатель снизился на 0,9%, до 268,4... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T09:05+0300

2026-11-05T09:05+0300

2026-11-05T09:05+0300

бизнес

lada

haval

lada niva legend

lada x-cross 5

lada iskra

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей Lada в октябре снизились на 10,7%, составив 29,7 тысячи автомобилей, а с начала года этот показатель снизился на 0,9%, до 268,4 тысячи машин, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств) и с учетом собственной сегментации. При этом Lada сохраняет уверенное лидерство среди марок по продажам в России - в октябре на нее приходится более 22% от общего объема продаж, а ближайшего преследователя - китайский Haval - она превосходит более чем на 76%, отмечается в отчете. За январь-октябрь продажи новых Lada составляют 24,38% от общего числа реализованных автомобилей Среди моделей Lada в десятку самых продаваемых автомобилей в октябре вошли Lada Granta, возглавившая рейтинг с 11,6 тысячи проданных автомобилей, а также Lada Vesta (5 тысяч), Lada Niva Travel (3,9 тысячи), Lada Iskra (3,6 тысячи) и Lada Niva Legend (3,4 тысячи). Лидером по росту продаж за счет эффекта низкой базы стала Lada Iskra (октябрьский показатель вырос в 5,6 раза к аналогичному периоду прошлого года). Она же продемонстрировала лучшую динамику за 10 месяцев (в 37,6 раза), а худшей тут оказалась Lada Vesta (-28,2%).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, lada, haval, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra