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Продажи новых легковых автомобилей в России в октябре снизились на 19,8% - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Продажи новых легковых автомобилей в России в октябре снизились на 19,8%
Продажи новых легковых автомобилей в России в октябре снизились на 19,8% - 05.11.2026, ПРАЙМ
Продажи новых легковых автомобилей в России в октябре снизились на 19,8%
Продажи новых легковых автомобилей в России в октябре 2026 года составили 132,9 тысячи единиц, что на 19,8% меньше, чем за аналогичный период 2025 года,... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T07:17+0300
2026-11-05T07:17+0300
бизнес
россия
haval
lada niva legend
lada x-cross 5
lada iskra
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874930581.jpg?1793852242
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России в октябре 2026 года составили 132,9 тысячи единиц, что на 19,8% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств) и с учетом собственной сегментации. "По итогам октября 2026 года в нашей стране было реализовано 132,9 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 19,8% меньше, чем в том же месяце прошлого года, сообщают эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК" и с учетом собственной сегментации", - говорится в сообщении. Самой продаваемой маркой в октябре осталась российская Lada (реализовано 29,7 тысячи автомобилей), на которую пришлось более 22% от общего объема продаж. При этом в годовом выражении продажи Lada в октябре снизились на 10,7%. Второе место по продажам занял китайский Haval - было продано 16,9 тысячи машин, на 35,4% меньше, чем в октябре 2025 года. На третьем месте оказался российский Tenet (15,3 тысячи машин, рост к октябрю 2025 года - 77,1%). Среди моделей лидерство удерживает Lada Granta, несмотря на то, что уровень продаж снизился в годовом выражении на 23,6%, составив 11,6 тысячи автомобилей. Второй по популярности стал Haval Jolion (7,1 тысячи машин, снижение на 23%), а тройку замкнул Tenet T7 (6,3 тысячи, рост на 74,2%). В пятерку самых продаваемых машин в октябре также вошли Tenet T4L (6,1 тысячи) и Lada Vesta (5 тысяч). Кроме них планку в 3 тысячb проданных автомобилей преодолели Lada Niva Travel (3,9 тысячи), Belgee X50+ (3,8 тысячи), Lada Iskra (3,6 тысячи) и Lada Niva Legend (3,4 тысячи). Топ-10 замкнул Haval M6 почти с 3 тысячами проданных автомобилей.
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бизнес, россия, haval, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra
Бизнес, РОССИЯ, Haval, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra
07:17 05.11.2026
 
Продажи новых легковых автомобилей в России в октябре снизились на 19,8%

"Автостат": продажи новых автомобилей в России в октябре снизились на 19,8%

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России в октябре 2026 года составили 132,9 тысячи единиц, что на 19,8% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств) и с учетом собственной сегментации.
"По итогам октября 2026 года в нашей стране было реализовано 132,9 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 19,8% меньше, чем в том же месяце прошлого года, сообщают эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК" и с учетом собственной сегментации", - говорится в сообщении.
Самой продаваемой маркой в октябре осталась российская Lada (реализовано 29,7 тысячи автомобилей), на которую пришлось более 22% от общего объема продаж. При этом в годовом выражении продажи Lada в октябре снизились на 10,7%.
Второе место по продажам занял китайский Haval - было продано 16,9 тысячи машин, на 35,4% меньше, чем в октябре 2025 года. На третьем месте оказался российский Tenet (15,3 тысячи машин, рост к октябрю 2025 года - 77,1%).
Среди моделей лидерство удерживает Lada Granta, несмотря на то, что уровень продаж снизился в годовом выражении на 23,6%, составив 11,6 тысячи автомобилей. Второй по популярности стал Haval Jolion (7,1 тысячи машин, снижение на 23%), а тройку замкнул Tenet T7 (6,3 тысячи, рост на 74,2%).
В пятерку самых продаваемых машин в октябре также вошли Tenet T4L (6,1 тысячи) и Lada Vesta (5 тысяч). Кроме них планку в 3 тысячb проданных автомобилей преодолели Lada Niva Travel (3,9 тысячи), Belgee X50+ (3,8 тысячи), Lada Iskra (3,6 тысячи) и Lada Niva Legend (3,4 тысячи). Топ-10 замкнул Haval M6 почти с 3 тысячами проданных автомобилей.
 
БизнесРОССИЯHavalLada Niva LegendLada X-Cross 5Lada Iskra
 
 
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