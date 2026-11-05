https://1prime.ru/20261105/rossija-874934625.html
Медведев призвал громить врага на поле боя до полной победы
Медведев призвал громить врага на поле боя до полной победы - 05.11.2026, ПРАЙМ
Медведев призвал громить врага на поле боя до полной победы
Россия должна, невзирая на выборы в США, громить врага на поле боя до полной победы, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T09:54+0300
2026-11-05T09:54+0300
2026-11-05T10:01+0300
бизнес
россия
haval
lada niva legend
lada x-cross 5
lada iskra
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874934625.jpg?1793862076
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Россия должна, невзирая на выборы в США, громить врага на поле боя до полной победы, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев."Мы же должны, невзирая на всякие выборы в далекой Америке, качественно делать одно дело: громить врага на поле боя до полной Победы", - написал Медведев в "Макс".По предварительным итогам голосования на промежуточных выборах в США, на которых американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов, республиканцы потеряли контроль над обеими палатами конгресса. Президент США Дональд Трамп публично поздравил демократов с победой и заявил, что республиканцы могли бы добиться значительно лучших результатов, если бы он участвовал в выборах.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, haval, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra
Бизнес, РОССИЯ, Haval, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra
Медведев призвал громить врага на поле боя до полной победы
Зампред Совбеза Медведев призвал громить врага на поле боя до полной победы
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Россия должна, невзирая на выборы в США, громить врага на поле боя до полной победы, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Мы же должны, невзирая на всякие выборы в далекой Америке, качественно делать одно дело: громить врага на поле боя до полной Победы", - написал Медведев в "Макс".
По предварительным итогам голосования на промежуточных выборах в США, на которых американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов, республиканцы потеряли контроль над обеими палатами конгресса. Президент США Дональд Трамп публично поздравил демократов с победой и заявил, что республиканцы могли бы добиться значительно лучших результатов, если бы он участвовал в выборах.