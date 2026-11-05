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Медведев призвал громить врага на поле боя до полной победы - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Медведев призвал громить врага на поле боя до полной победы
Медведев призвал громить врага на поле боя до полной победы - 05.11.2026, ПРАЙМ
Медведев призвал громить врага на поле боя до полной победы
Россия должна, невзирая на выборы в США, громить врага на поле боя до полной победы, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T09:54+0300
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Россия должна, невзирая на выборы в США, громить врага на поле боя до полной победы, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев."Мы же должны, невзирая на всякие выборы в далекой Америке, качественно делать одно дело: громить врага на поле боя до полной Победы", - написал Медведев в "Макс".По предварительным итогам голосования на промежуточных выборах в США, на которых американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов, республиканцы потеряли контроль над обеими палатами конгресса. Президент США Дональд Трамп публично поздравил демократов с победой и заявил, что республиканцы могли бы добиться значительно лучших результатов, если бы он участвовал в выборах.
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бизнес, россия, haval, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra
Бизнес, РОССИЯ, Haval, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra
09:54 05.11.2026 (обновлено: 10:01 05.11.2026)
 
Медведев призвал громить врага на поле боя до полной победы

Зампред Совбеза Медведев призвал громить врага на поле боя до полной победы

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Россия должна, невзирая на выборы в США, громить врага на поле боя до полной победы, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Мы же должны, невзирая на всякие выборы в далекой Америке, качественно делать одно дело: громить врага на поле боя до полной Победы", - написал Медведев в "Макс".
По предварительным итогам голосования на промежуточных выборах в США, на которых американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов, республиканцы потеряли контроль над обеими палатами конгресса. Президент США Дональд Трамп публично поздравил демократов с победой и заявил, что республиканцы могли бы добиться значительно лучших результатов, если бы он участвовал в выборах.
 
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