https://1prime.ru/20261105/rossija-874951829.html

Россия привезла в Шанхай предметы народных промыслов из разных регионов

Россия привезла в Шанхай предметы народных промыслов из разных регионов - 05.11.2026, ПРАЙМ

Россия привезла в Шанхай предметы народных промыслов из разных регионов

Россия привезла на международное импортное ЭКСПО в Шанхай предметы народных художественных промыслов из разных регионов, мастерицы прямо на национальном стенде... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T16:59+0300

2026-11-05T16:59+0300

2026-11-05T16:59+0300

россия

китай

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ШАНХАЙ, 5 ноя - ПРАЙМ, Анна Раткогло. Россия привезла на международное импортное ЭКСПО в Шанхай предметы народных художественных промыслов из разных регионов, мастерицы прямо на национальном стенде учат гостей плести кружева и создавать орнаменты на оленьей шкуре, передает корреспондент РИА Новости. Национальный культурный стенд России в этом году расположился на площади в 132 квадратных метра, где представлены исконно русские народные промыслы, в том числе михайловское кружево из Рязанской области, хохломская роспись из Нижегородской области, кукарское кружево из Кировской области, а также меховые орнаментированные изделия из Югры. На стенде также представлены матрешки, неваляшки, фарфоровые изделия. "В первую очередь мы хотели показать, что вся мощь нашей страны, как любой другой, - она уходит в глубокую историю, которую никогда нельзя забывать. Всегда нужно ценить и культурные ценности, и те промыслы, которые мы сегодня показываем, ведь именно это - база и основа величия нашей большой и красивой страны", - рассказала РИА Новости руководитель регионального направления Национального центра "Россия" Ирина Теслева. Она отметила, что "сегодня, в век технологий, современности, переизбытка искусственного интеллекта и продукции, связанной с робототехникой, ценность ручного труда растет как никогда, и очень важно его сохранять и популяризировать". "Мы хотим показать всему миру красоту и яркость российских народных художественных промыслов, потому что именно ими в свое время вдохновлялись и поэты, и писатели, и модельеры. Ведь то, что делается руками, то вечно", - подчеркнула Теслева. Она добавила, что для выставки были подобраны те промыслы, которые для Китая, стали, может быть, "небольшим откровением". "Я думаю, что красота и все, что делается с душой, понятны на любом языке. Когда они видят, как работает мастер на коклюшках, создавая рисунок из нитей, эта красота понятна всем, также, как трудолюбие и уважение к своему делу", - отметила она. В свою очередь заместитель торгового представителя России в Китае Сергей Шаронов в разговоре с РИА Новости отметил, что "это уникальная возможность не только увидеть готовые изделия, но и стать свидетелями живого процесса создания шедевров". Он отметил, что этот стенд - особая гордость и "важный элемент "мягкой силы", который укрепляет доверие между нашими странами". Девятое Международное импортное ЭКСПО проходит в Шанхае с 5 по 10 ноября, на общей площади в 440 тысяч квадратных метров свою продукцию представят 4,14 тысячи компаний из 162 стран и регионов мира.

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россия, китай, рязанская область, нижегородская область