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Каждый пятый россиянин планирует купить одежду в "черную пятницу" - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Каждый пятый россиянин планирует купить одежду в "черную пятницу"
Каждый пятый россиянин планирует купить одежду в "черную пятницу" - 05.11.2026, ПРАЙМ
Каждый пятый россиянин планирует купить одежду в "черную пятницу"
Каждый пятый россиянин планирует купить одежду или товары для дома в "черную пятницу", при этом 37% готовы ждать выгодных предложений месяцами перед стартом... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T08:17+0300
2026-11-05T08:17+0300
бизнес
общество
краснодар
екатеринбург
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Каждый пятый россиянин планирует купить одежду или товары для дома в "черную пятницу", при этом 37% готовы ждать выгодных предложений месяцами перед стартом распродаж, говорится в исследовании "Почта Mail" и "Новости Mail", которое есть у РИА Новости. "Каждый пятый россиянин планирует купить одежду или товары для дома в "черную пятницу". Согласно результатам опроса, 37% россиян готовы ждать выгодных предложений месяцами перед стартом "черной пятницы" или других сезонных скидок. При этом 40% респондентов хотя бы раз за последний год покупали товары благодаря проморассылкам", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 4295 человек из разных городов России. Отмечается, что больше всего покупатели интересуются одеждой, обувью и аксессуарами - на них пришлось 22% ответов. Почти так же популярны товары для дома. Электронику планируют приобретать 15% опрошенных, бытовую технику - 13%. Кроме того, покупатели также заранее определяются с бюджетом на распродажи. Примерно 22% респондентов рассчитывают потратить до 10 тысяч рублей, 16% - до 5 тысяч рублей, а 15% - до 20 тысяч рублей. Авторы исследования указывают, что для многих цена становится решающим фактором при выборе момента для покупки. Так, 37% респондентов готовы ждать скидку сколько угодно, прежде чем приобрести товар, еще 19% готовы ждать снижения стоимости до месяца, а 13% - больше трех месяцев. "Самыми активными участниками опроса оказались жители Краснодара, Екатеринбурга и Челябинска" - уточняется в материале.
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96
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192
40
192
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40
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40
бизнес, общество , краснодар, екатеринбург
Бизнес, Общество , КРАСНОДАР, ЕКАТЕРИНБУРГ
08:17 05.11.2026
 
Каждый пятый россиянин планирует купить одежду в "черную пятницу"

Опрос: каждый пятый россиянин планирует купить одежду и товары для дома в "черную пятницу"

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Каждый пятый россиянин планирует купить одежду или товары для дома в "черную пятницу", при этом 37% готовы ждать выгодных предложений месяцами перед стартом распродаж, говорится в исследовании "Почта Mail" и "Новости Mail", которое есть у РИА Новости.
"Каждый пятый россиянин планирует купить одежду или товары для дома в "черную пятницу". Согласно результатам опроса, 37% россиян готовы ждать выгодных предложений месяцами перед стартом "черной пятницы" или других сезонных скидок. При этом 40% респондентов хотя бы раз за последний год покупали товары благодаря проморассылкам", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 4295 человек из разных городов России.
Отмечается, что больше всего покупатели интересуются одеждой, обувью и аксессуарами - на них пришлось 22% ответов. Почти так же популярны товары для дома. Электронику планируют приобретать 15% опрошенных, бытовую технику - 13%.
Кроме того, покупатели также заранее определяются с бюджетом на распродажи. Примерно 22% респондентов рассчитывают потратить до 10 тысяч рублей, 16% - до 5 тысяч рублей, а 15% - до 20 тысяч рублей.
Авторы исследования указывают, что для многих цена становится решающим фактором при выборе момента для покупки. Так, 37% респондентов готовы ждать скидку сколько угодно, прежде чем приобрести товар, еще 19% готовы ждать снижения стоимости до месяца, а 13% - больше трех месяцев.
"Самыми активными участниками опроса оказались жители Краснодара, Екатеринбурга и Челябинска" - уточняется в материале.
 
БизнесОбществоКРАСНОДАРЕКАТЕРИНБУРГ
 
 
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