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Рубль слабеет к юаню в первые часы торгов - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Рубль слабеет к юаню в первые часы торгов
Рубль слабеет к юаню в первые часы торгов - 05.11.2026, ПРАЙМ
Рубль слабеет к юаню в первые часы торгов
Рубль слабеет к юаню в первые часы торгов четверга на фоне сильно подешевевшей в последние дни нефти и снижения предложения валюты со стороны экспортеров,... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T11:25+0300
2026-11-05T11:25+0300
рынок
нефть
богдан зварич
псб
банк россии
росстат
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874937219.jpg?1793867124
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Рубль слабеет к юаню в первые часы торгов четверга на фоне сильно подешевевшей в последние дни нефти и снижения предложения валюты со стороны экспортеров, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.58 мск рос на 9 копеек, до 12,08 рубля. Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,58%, до 95,17 доллара за баррель, после сильного падения накануне, когда эта цена оказалась ниже 94 долларов впервые с 4 сентября. "Сегодня основные мировые валюты перейдут к восстановлению, а юань может полноценно закрепиться в верхней половине диапазона 12-12,5 рублей. Кроме пониженного предложения валюты со стороны экспортеров, данную динамику поддержат ухудшение ситуации в ценах на нефть и объявление параметров операций по бюджетному правилу в ноябре (рынок ожидает роста объемов покупок валюты). Оба фактора будут способствовать активизации спекулятивного спроса на валюты", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. При этом сильный откат в ценах на нефть расширяет потенциал для восстановления юаня – на горизонте ближайшей недели видим риски краткосрочного закрепления китайской валюты над отметкой 12,5 рублей, выступающей в текущий момент ближайшим сопротивлением, заключает эксперт. "Сегодня Банк России выпустит резюме обсуждения ключевой ставки, а завтра Росстат опубликует данные по недельной инфляции. Ориентир на ближайшие дни оцениваем в диапазоне 81,1-83,1 рубля за доллар, 91,3-93,3 рубля за евро и 12,2-12,5 рубля за юань", - делится Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
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рынок, нефть, богдан зварич, псб, банк россии, росстат
Рынок, Нефть, Богдан Зварич, ПСБ, Банк России, Росстат
11:25 05.11.2026
 
Рубль слабеет к юаню в первые часы торгов

ПСБ: рубль слабеет к юаню на фоне дешевеющей нефти и снижения предложения

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Рубль слабеет к юаню в первые часы торгов четверга на фоне сильно подешевевшей в последние дни нефти и снижения предложения валюты со стороны экспортеров, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.58 мск рос на 9 копеек, до 12,08 рубля.
Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,58%, до 95,17 доллара за баррель, после сильного падения накануне, когда эта цена оказалась ниже 94 долларов впервые с 4 сентября.
"Сегодня основные мировые валюты перейдут к восстановлению, а юань может полноценно закрепиться в верхней половине диапазона 12-12,5 рублей. Кроме пониженного предложения валюты со стороны экспортеров, данную динамику поддержат ухудшение ситуации в ценах на нефть и объявление параметров операций по бюджетному правилу в ноябре (рынок ожидает роста объемов покупок валюты). Оба фактора будут способствовать активизации спекулятивного спроса на валюты", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ.
При этом сильный откат в ценах на нефть расширяет потенциал для восстановления юаня – на горизонте ближайшей недели видим риски краткосрочного закрепления китайской валюты над отметкой 12,5 рублей, выступающей в текущий момент ближайшим сопротивлением, заключает эксперт.
"Сегодня Банк России выпустит резюме обсуждения ключевой ставки, а завтра Росстат опубликует данные по недельной инфляции. Ориентир на ближайшие дни оцениваем в диапазоне 81,1-83,1 рубля за доллар, 91,3-93,3 рубля за евро и 12,2-12,5 рубля за юань", - делится Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
 
РынокНефтьБогдан ЗваричПСББанк РоссииРосстат
 
 
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