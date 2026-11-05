https://1prime.ru/20261105/rubl-874937219.html

Рубль слабеет к юаню в первые часы торгов

Рубль слабеет к юаню в первые часы торгов - 05.11.2026, ПРАЙМ

Рубль слабеет к юаню в первые часы торгов

Рубль слабеет к юаню в первые часы торгов четверга на фоне сильно подешевевшей в последние дни нефти и снижения предложения валюты со стороны экспортеров,... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T11:25+0300

2026-11-05T11:25+0300

2026-11-05T11:25+0300

рынок

нефть

богдан зварич

псб

банк россии

росстат

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874937219.jpg?1793867124

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Рубль слабеет к юаню в первые часы торгов четверга на фоне сильно подешевевшей в последние дни нефти и снижения предложения валюты со стороны экспортеров, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.58 мск рос на 9 копеек, до 12,08 рубля. Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,58%, до 95,17 доллара за баррель, после сильного падения накануне, когда эта цена оказалась ниже 94 долларов впервые с 4 сентября. "Сегодня основные мировые валюты перейдут к восстановлению, а юань может полноценно закрепиться в верхней половине диапазона 12-12,5 рублей. Кроме пониженного предложения валюты со стороны экспортеров, данную динамику поддержат ухудшение ситуации в ценах на нефть и объявление параметров операций по бюджетному правилу в ноябре (рынок ожидает роста объемов покупок валюты). Оба фактора будут способствовать активизации спекулятивного спроса на валюты", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. При этом сильный откат в ценах на нефть расширяет потенциал для восстановления юаня – на горизонте ближайшей недели видим риски краткосрочного закрепления китайской валюты над отметкой 12,5 рублей, выступающей в текущий момент ближайшим сопротивлением, заключает эксперт. "Сегодня Банк России выпустит резюме обсуждения ключевой ставки, а завтра Росстат опубликует данные по недельной инфляции. Ориентир на ближайшие дни оцениваем в диапазоне 81,1-83,1 рубля за доллар, 91,3-93,3 рубля за евро и 12,2-12,5 рубля за юань", - делится Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, нефть, богдан зварич, псб, банк россии, росстат