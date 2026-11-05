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В Рязани восстановили отключенное из-за атаки БПЛА электроснабжение

В Рязани восстановили отключенное из-за атаки БПЛА электроснабжение - 05.11.2026, ПРАЙМ

В Рязани восстановили отключенное из-за атаки БПЛА электроснабжение

Отключенное из-за атаки БПЛА на Рязань в части города электроснабжение восстановлено, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T09:40+0300

2026-11-05T09:40+0300

2026-11-05T09:40+0300

россия

общество

рязань

рязанская область

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РЯЗАНЬ, 5 ноя – ПРАЙМ. Отключенное из-за атаки БПЛА на Рязань в части города электроснабжение восстановлено, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. По данным Малкова, больше 200 БПЛА атаковали Рязанскую область ночью. Губернатор сообщал, что в Рязани были повреждены линии электропередачи, в части города наблюдаются перебои с электроснабжением. "Электроснабжение в Рязани восстановлено", - написал Малков в своем канале на платформе "Макс".

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россия, общество , рязань, рязанская область