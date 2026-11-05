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Гамбургский суд назначил 19 дополнительных заседаний по "Северным потокам"

Гамбургский суд назначил 19 дополнительных заседаний по "Северным потокам" - 05.11.2026, ПРАЙМ

Гамбургский суд назначил 19 дополнительных заседаний по "Северным потокам"

Высший земельный суд Гамбурга назначил 19 дополнительных заседаний по делу о подрыве газопроводов "Северный поток", они будут проходить до июня 2027 года,... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T08:46+0300

2026-11-05T08:46+0300

2026-11-05T08:46+0300

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джо байден

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БЕРЛИН, 5 ноя - ПРАЙМ. Высший земельный суд Гамбурга назначил 19 дополнительных заседаний по делу о подрыве газопроводов "Северный поток", они будут проходить до июня 2027 года, сообщила пресс-служба суда. "Ганзейский высший земельный суд в рамках дела № 3 St. 2/26 ("Взрыв газопроводов "Северный поток") назначил еще 19 дат проведения основных судебных заседаний до июня 2027 года", - говорится в сообщении пресс-службы суда. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

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газ, сша, европа, германия, сеймур херш, дмитрий песков, джо байден, северный поток - 2