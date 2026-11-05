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Сокращение стратегического резерва США повышает риск роста цен на нефть

Сокращение стратегического резерва США повышает риск роста цен на нефть - 05.11.2026, ПРАЙМ

Сокращение стратегического резерва США повышает риск роста цен на нефть

Сокращение стратегического нефтяного резерва США повышает риск роста цен на нефть, поскольку ограничивает возможности Вашингтона сдерживать последствия новых... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T23:32+0300

2026-11-05T23:32+0300

2026-11-05T23:32+0300

нефть

сша

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - ПРАЙМ. Сокращение стратегического нефтяного резерва США повышает риск роста цен на нефть, поскольку ограничивает возможности Вашингтона сдерживать последствия новых перебоев с поставками, считает известный американский экономист и эксперт в сфере энергетики Скип Йорк. По данным американского минэнерго, к 23 октября объем нефти в стратегическом резерве США сократился до 282,6 миллиона баррелей - минимума с октября 1982 года. В марте Вашингтон обязался предоставить 172 миллиона баррелей из резерва в рамках совместных мер Международного энергетического агентства по стабилизации нефтяного рынка. "Нынешний низкий уровень стратегического резерва вызывает серьезную обеспокоенность, но главным образом как сигнал о возможности повышения цен, а не как признак нехватки доступной нефти", - сказал Йорк в беседе с РИА Новости. Эксперт объяснил, что сокращение запасов не только уменьшает объем нефти, который власти могут дополнительно направить на рынок, но и ограничивает скорость ее откачки из хранилищ. "Нынешний уровень стратегического резерва ограничивает возможности правительства США реагировать на новый кризис на нефтяном рынке по трем направлениям: объем доступной нефти, скорость ее извлечения и способность США играть ведущую роль в международных мерах по стабилизации рынка", - отметил Йорк. По оценке эксперта, в случае нового нефтяного кризиса США смогут направить на рынок из своего стратегического резерва лишь около 170 миллионов баррелей. Часть запасов уже предназначена для ранее согласованных поставок, а часть невозможно полностью извлечь из хранилищ по техническим причинам. Эксперт пояснил, что при резком росте нефтяных цен США и другие страны обычно используют свои резервы совместно, чтобы увеличить предложение нефти на мировом рынке. При этом около 40% таких поставок традиционно приходится на США. Из-за сокращения американских запасов возможности сдержать новый скачок цен будут более ограниченными.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, сша