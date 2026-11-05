https://1prime.ru/20261105/tankery-874959818.html

Иран сообщил о подрыве двух танкеров на минах

Иран сообщил о подрыве двух танкеров на минах - 05.11.2026, ПРАЙМ

Иран сообщил о подрыве двух танкеров на минах

Военно-морские силы армии Ирана сообщили о подрыве еще двух нефтяных танкеров в восточной части Ормузского пролива. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T19:46+0300

2026-11-05T19:46+0300

2026-11-05T19:46+0300

нефть

иран

ормузский пролив

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874959818.jpg?1793897189

ТЕГЕРАН, 5 ноя - ПРАЙМ. Военно-морские силы армии Ирана сообщили о подрыве еще двух нефтяных танкеров в восточной части Ормузского пролива. "Сегодня днем еще два нефтяных танкера получили повреждения, наткнувшись на мины в небезопасной зоне в восточной части Ормузского пролива", - говорится в заявлении армии, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана. Иранские военные назвали причиной возгорания танкеров игнорирование предупреждений военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции и проход в запретную зону без согласования с Тегераном. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. Несмотря на то, что в конфликте наблюдается затишье, он остается неурегулированным и существуют риски возобновления боевых действий. Корпус стражей исламской революции Ирана в сентябре заявлял, что Тегеран вводит запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива, для прохода по ней суда должны координироваться с Тегераном.

иран

ормузский пролив

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нефть, иран, ормузский пролив