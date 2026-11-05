https://1prime.ru/20261105/tankery-874959818.html
Иран сообщил о подрыве двух танкеров на минах
Иран сообщил о подрыве двух танкеров на минах - 05.11.2026, ПРАЙМ
Иран сообщил о подрыве двух танкеров на минах
Военно-морские силы армии Ирана сообщили о подрыве еще двух нефтяных танкеров в восточной части Ормузского пролива. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T19:46+0300
2026-11-05T19:46+0300
2026-11-05T19:46+0300
нефть
иран
ормузский пролив
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874959818.jpg?1793897189
ТЕГЕРАН, 5 ноя - ПРАЙМ. Военно-морские силы армии Ирана сообщили о подрыве еще двух нефтяных танкеров в восточной части Ормузского пролива. "Сегодня днем еще два нефтяных танкера получили повреждения, наткнувшись на мины в небезопасной зоне в восточной части Ормузского пролива", - говорится в заявлении армии, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана. Иранские военные назвали причиной возгорания танкеров игнорирование предупреждений военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции и проход в запретную зону без согласования с Тегераном. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. Несмотря на то, что в конфликте наблюдается затишье, он остается неурегулированным и существуют риски возобновления боевых действий. Корпус стражей исламской революции Ирана в сентябре заявлял, что Тегеран вводит запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива, для прохода по ней суда должны координироваться с Тегераном.
иран
ормузский пролив
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, иран, ормузский пролив
Нефть, ИРАН, Ормузский пролив
Иран сообщил о подрыве двух танкеров на минах
Армия Ирана сообщила о подрыве двух нефтяных танкеров в восточной части Ормузского пролива
ТЕГЕРАН, 5 ноя - ПРАЙМ. Военно-морские силы армии Ирана сообщили о подрыве еще двух нефтяных танкеров в восточной части Ормузского пролива.
"Сегодня днем еще два нефтяных танкера получили повреждения, наткнувшись на мины в небезопасной зоне в восточной части Ормузского пролива", - говорится в заявлении армии, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
Иранские военные назвали причиной возгорания танкеров игнорирование предупреждений военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции и проход в запретную зону без согласования с Тегераном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. Несмотря на то, что в конфликте наблюдается затишье, он остается неурегулированным и существуют риски возобновления боевых действий.
Корпус стражей исламской революции Ирана в сентябре заявлял, что Тегеран вводит запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива, для прохода по ней суда должны координироваться с Тегераном.