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ЦБ Мексики снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов
ЦБ Мексики снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - 05.11.2026, ПРАЙМ
ЦБ Мексики снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов
Центральный банк Мексики снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 6,25% годовых, решение вступит в силу 6 ноября, говорится в сообщении... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T23:56+0300
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МЕХИКО, 5 ноя - ПРАЙМ. Центральный банк Мексики снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 6,25% годовых, решение вступит в силу 6 ноября, говорится в сообщении регулятора.
"Совет управляющих Банка Мексики решил снизить целевой уровень однодневной межбанковской процентной ставки на 25 базисных пунктов, до 6,25%", - говорится в заявлении на сайте ЦБ Мексики.
Решение принято большинством голосов: за снижение ставки выступили три члена совета управляющих, двое высказались за сохранение ее на уровне 6,5%.
В Банке Мексики отметили, что процесс замедления инфляции продолжается, а в экономике в настоящее время не наблюдается давления со стороны спроса. Регулятор также считает, что влияние колебаний обменного курса на потребительские цены будет ограниченным.
В то же время годовая общая инфляция в Мексике выросла с 3,42% в первой половине сентября до 3,62% в первой половине октября. Базовая инфляция за тот же период незначительно снизилась - с 3,79 до 3,78%.
Центробанк повысил прогноз общей инфляции на четвертый квартал 2026 года до 3,7% с ранее ожидавшихся 3,5%, главным образом из-за более высокого, чем предполагалось, роста цен на товары и услуги, не относящиеся к базовой инфляции. Теперь регулятор ожидает возвращения инфляции к целевому уровню в 3% в четвертом квартале 2027 года.
Среди рисков ускорения инфляции Банк Мексики назвал устойчивость базовой инфляции, дальнейшее ослабление песо, нарушения торговых связей, последствия геополитических конфликтов, климатические факторы и рост издержек. Регулятор также указал на неопределенность, связанную с изменениями экономической политики администрации США.
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Банки, Финансы, МЕКСИКА, США, Банк Мексики, центральные банки, Центральный банк
ЦБ Мексики снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов
ЦБ Мексики снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 6,25% годовых
МЕХИКО, 5 ноя - ПРАЙМ. Центральный банк Мексики снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 6,25% годовых, решение вступит в силу 6 ноября, говорится в сообщении регулятора.
"Совет управляющих Банка Мексики решил снизить целевой уровень однодневной межбанковской процентной ставки на 25 базисных пунктов, до 6,25%", - говорится в заявлении на сайте ЦБ Мексики.
Решение принято большинством голосов: за снижение ставки выступили три члена совета управляющих, двое высказались за сохранение ее на уровне 6,5%.
В Банке Мексики отметили, что процесс замедления инфляции продолжается, а в экономике в настоящее время не наблюдается давления со стороны спроса. Регулятор также считает, что влияние колебаний обменного курса на потребительские цены будет ограниченным.
В то же время годовая общая инфляция в Мексике выросла с 3,42% в первой половине сентября до 3,62% в первой половине октября. Базовая инфляция за тот же период незначительно снизилась - с 3,79 до 3,78%.
Центробанк повысил прогноз общей инфляции на четвертый квартал 2026 года до 3,7% с ранее ожидавшихся 3,5%, главным образом из-за более высокого, чем предполагалось, роста цен на товары и услуги, не относящиеся к базовой инфляции. Теперь регулятор ожидает возвращения инфляции к целевому уровню в 3% в четвертом квартале 2027 года.
Среди рисков ускорения инфляции Банк Мексики назвал устойчивость базовой инфляции, дальнейшее ослабление песо, нарушения торговых связей, последствия геополитических конфликтов, климатические факторы и рост издержек. Регулятор также указал на неопределенность, связанную с изменениями экономической политики администрации США.