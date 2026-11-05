https://1prime.ru/20261105/tsb-874966608.html

ЦБ Мексики снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов

ЦБ Мексики снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - 05.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ Мексики снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов

Центральный банк Мексики снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 6,25% годовых, решение вступит в силу 6 ноября, говорится в сообщении... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T23:56+0300

2026-11-05T23:56+0300

2026-11-05T23:56+0300

банки

финансы

мексика

сша

банк мексики

центральные банки

центральный банк

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874966608.jpg?1793912217

МЕХИКО, 5 ноя - ПРАЙМ. Центральный банк Мексики снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 6,25% годовых, решение вступит в силу 6 ноября, говорится в сообщении регулятора. "Совет управляющих Банка Мексики решил снизить целевой уровень однодневной межбанковской процентной ставки на 25 базисных пунктов, до 6,25%", - говорится в заявлении на сайте ЦБ Мексики. Решение принято большинством голосов: за снижение ставки выступили три члена совета управляющих, двое высказались за сохранение ее на уровне 6,5%. В Банке Мексики отметили, что процесс замедления инфляции продолжается, а в экономике в настоящее время не наблюдается давления со стороны спроса. Регулятор также считает, что влияние колебаний обменного курса на потребительские цены будет ограниченным. В то же время годовая общая инфляция в Мексике выросла с 3,42% в первой половине сентября до 3,62% в первой половине октября. Базовая инфляция за тот же период незначительно снизилась - с 3,79 до 3,78%. Центробанк повысил прогноз общей инфляции на четвертый квартал 2026 года до 3,7% с ранее ожидавшихся 3,5%, главным образом из-за более высокого, чем предполагалось, роста цен на товары и услуги, не относящиеся к базовой инфляции. Теперь регулятор ожидает возвращения инфляции к целевому уровню в 3% в четвертом квартале 2027 года. Среди рисков ускорения инфляции Банк Мексики назвал устойчивость базовой инфляции, дальнейшее ослабление песо, нарушения торговых связей, последствия геополитических конфликтов, климатические факторы и рост издержек. Регулятор также указал на неопределенность, связанную с изменениями экономической политики администрации США.

мексика

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, мексика, сша, банк мексики, центральные банки, центральный банк